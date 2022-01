Colisão entre carro e ambulância deixa dois feridos em São Miguel dos Campos

Duas pessoas ficaram feridas, neste sábado, 1º, após uma colisão envolvendo um carro de passeio e uma ambulância, no cruzamento da Avenida Sebastião Carlos Monteiro e a Rua Sandra Urbano, no Loteamento Hélio Jatoba II, em São Miguel dos Campos. Segundo dados da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), por volta das 5h10, o…

Alagoas NT

Duas pessoas ficaram feridas, neste sábado, 1º, após uma colisão envolvendo um carro de passeio e uma ambulância, no cruzamento da Avenida Sebastião Carlos Monteiro e a Rua Sandra Urbano, no Loteamento Hélio Jatoba II, em São Miguel dos Campos.

Segundo dados da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), por volta das 5h10, o veículo Cobalt, de cor prata, não obedeceu a placa de parada obrigatória e passou em alta velocidade pelo cruzamento no sentido estádio do Ferreirão. Neste momento, o carro colidiu com a ambulância do município, uma Fiorino Endurance, de placa RGT3F22 e cor branca, que passava pelo local, e em seguida, bateu em postes de proteção de uma calçada.

Devido ao impacto, duas pessoas ficaram feridas. Os feridos foram levados à Unidade de Pronto Atendimento -UPA da cidade, parte alta de São Miguel. Elas estão em observação e passam bem.