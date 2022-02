Colunista revela que Gabi Martins estava grávida de Tierry, mas perdeu o bebê

O namoro entre Gabi Martins e Tierry chegou ao fim há quase um mês, mas um segredo do casal que pode ter sido o gatilho para o desgaste entre os dois, foi revelado apenas nesta segunda-feira (31).

De acordo com o colunista Erlan Bastos, do ‘Em Off’, a sertaneja e ex-‘BBB 20’, Gabi Martins estava grávida do baiano, mas acabou perdendo o bebê.