Com 3 ingredientes: aprenda a fazer um irresistível espaguete ao alho e óleo

Com três ingredientes principais, o espaguete ao alho e óleo é uma daquelas refeições-salvação para os dias em que a geladeira está mais deserta ou que a preguiça fala mais alto. Basta um pacote de espaguete, alho e azeite e você terá um prato saboroso para jantar. A receita do site Panelinha é fácil, rápida e serve até quatro porções.

500 g de espaguete

2 colheres (sopa) de sal

5 dentes de alho grandes

1 xícara (chá) de azeite

1 pimenta dedo-de-moça inteira

1. Numa panela grande, coloque 5 litros de água e 2 colheres (sopa) de sal. Leve ao fogo alto.

2. Descasque os dentes de alho e corte em lascas ou em fatias finas. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio, acrescente o azeite e espere aquecer.

3. Quando aquecer, coloque a pimenta inteira e as lascas de alho. Assim que começar a dourar, retire as lascas de alho com uma escumadeira para não queimar. Transfira para um prato forrado com papel-toalha. Desligue o fogo e reserve o azeite para depois. Se preferir, despreze a pimenta.

4. Logo que a água ferver, coloque o macarrão e deixe cozinhar conforme as instruções da embalagem.

5. Em seguida, despeje com cuidado o macarrão cozido em um escorredor. A seguir, transfira o macarrão para a panela (sem a água). Leve ao fogo alto apenas para aquecer, junte o azeite reservado e misture bem. Se for preciso, regue com um pouco mais de azeite.