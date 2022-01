Com agenda cheia no Carnaval, Xanddy diz que Harmonia está ‘aguardando’ definição

Em meio ao aumento de casos da Covid-19 em todo o Brasil, a realização das festas privadas de Carnaval virou uma incógnita. O Carnaval Indoor, com shows e camarotes privados, tinha virado alternativa ao desfile dos blocos, que não irá acontecer pelo segundo ano seguido em Salvador.

Em entrevista no Fuzuê de Verão, programa da Bahia FM, desta quarta-feira (12), Xanddy, vocalista do Harmonia do Samba, falou sobre a situação da banda no Carnaval. O cantor destacou que a agenda do grupo está cheia, pelo menos por enquanto.

“A gente tem uma agenda bem legal, a maioria dela aqui em Salvador, nos camarotes e festas, mas agora a gente não sabe quem vai continuar, quem não vai. Estamos aguardando. Mas temos algumas apresentações fora, em São Paulo e Recife. Estamos todos aguardando uma resolução disso tudo”, disse ele.

Até então, em Salvador, a banda está na grade do CarnaSal, Carnavalito, Camarote Skol e Planeta Band.

O decreto publicado no Diário Oficial desta terça-feira (11) reduziu a capacidade máxima de público nos eventos de 5 mil para 3 mil. Por causa disso, inúmeros eventos foram cancelados ou adiados – incluindo uma festa de Carnaval, o Salvador Folia.

A Melhor Segunda Feira do Mundo, tradicional ensaio do Harmonia do Samba, no entanto, está mantida. A primeira edição deste ano vai acontecer no dia 24 de janeiro, no Centro de Convenções, em Salvador.

Segundo Xanddy, o evento já havia sido pensado para manter a segurança do público. “Estamos na expectativa, mesmo com a redução de público. ‘A Melhor Segunda-Feira’ já foi planejada para um público menor. Queremos que todo mundo se sinta seguro, vai ser em um espaço aberto, perto de praia. E importante: estejam vacinados, vai ser exigido”. O cantor, inclusive, foi diagnosticado com Covid-19 no final do ano passado. Na ocasião, ele aproveitou para reforçar a importância da vacinação. Nesta quarta, o marido de Carla Perez falou novamente sobre o assunto. “A gente está vendo aí, o número de casos aumentando, mas o de mortes não. Vacinem-se!”.

Interação no Instagram

Quem segue o cantor nas redes sociais, sabe: interação é com ele mesmo. Com frequência Xanddy abre a famosa “caixinha de perguntas” da rede social e responde aos fãs. As respostas, de um modo geral, são cheias de humor.

“Todas as perguntas da caixinha, é bom falar, eu que escolho. Para já dar a resposta que vem na lata. Eu me divirto, zero preocupação. E uma pergunta que já chega falando que eu tenho 60 anos, já é pra me sacanear mesmo. Eu sou super novo, esses grisalhos são só preocupação”, brincou, ao ser questionado pelo iBahia, no quadro “iBahia sem Baratino”, sobre como lidava com esse tipo de interação.

Outra característica marcante de Xanddy no Instagram é mostrar a relação com a família. O cantor e Carla Perez são pais de Victor Alexandre e Camilly Victória, de 18 e 19 anos, respectivamente. A família vive nos Estados Unidos e não está nos planos aumentá-la.

“A gente conversa muito, se vier [outro filho] seria super bem-vindo agora, óbvio. Mas começar tudo de novo agora, que estamos conquistando nossa liberdade. Agora o jogo virou, eles que têm que cuidar de mim”, respondeu, bem-humorado, ao iBahia.

