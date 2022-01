Com alta procura, laboratórios alertam para risco de falta de testes de Covid-19

A alta demanda de exames laboratoriais para diagnóstico da Covid-19 fez com que a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) emitisse uma nota alertando para o risco de desabastecimento dos testes, tanto de PCR como de antígeno. Na nota, emitida nesta quarta-feira (12), a associação recomenda que pacientes assintomáticos e com sintomas leves permaneçam isolados e não procurem testes.

Segundo a Abramed, a alta transmissibilidade da nova variante ômicron causou aumento exponencial de casos, e consequentemente uma alta demanda por testes. Com isso, se os estoques não forem recompostos, “rapidamente poderá ocorrer a falta de oferta de exames”.

“Quando avaliamos as notícias que vêm de outros países, de que eles já estão sem insumos, é certo que o problema chegará ao Brasil”, explica o presidente do Conselho de Administração da Abramed, Wilson Shcolnik. “Não é possível mensurar nesse momento até quando poderemos atender, pois os estoques são variados dependendo do laboratório e da região, mas há um risco real de desabastecimento”, alerta.