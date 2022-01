Com manobra perfeita, Rayssa Leal supera Pâmela Rosa e conquista novo título

A “fadinha do skate”, Rayssa Leal, conquistou mais um título para a carreira. Neste domingo (16), ela ganhou o skate street do STU de Criciúma, a primeira etapa de 2022 do circuito nacional de skate. O evento foi transmitido pela TV aberta no “Esporte Espetacular”.

“Meu pai sempre fala para mentalizar a manobra antes de começar e eu mentalizei. Leticia e o Felipe Gustavo também me ajudaram, me falaram para confiar. Eu confiei e estou muito feliz”, comemorou a medalha de prata das Olimpíadas de Tóquio.

A bicampeã Pâmela Rosa ficou com o segundo lugar.