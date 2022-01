Com piora na pandemia, cidadãos pedem retorno do Auxílio Emergencial

O Brasil vai registrando neste momento uma nova piora da situação da pandemia do novo coronavírus. De acordo com os dados oficiais de secretarias de saúde, o número de hospitalizações está aumentando dia após dia. Mas o que isso tem a ver com o Auxílio Emergencial? Aparentemente tudo.

Vale lembrar que esse programa foi criado ainda no ano de 2020 com o objetivo de ajudar os trabalhadores informais que não estavam conseguindo trabalhar por causa dos fechamentos ocorridos em decorrência do distanciamento social. O benefício chegou ao fim em outubro de 2021 em um cenário de melhora da situação pandêmica no país.

Na ocasião, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não fazia sentido continuar com os pagamentos do programa. Como argumento, ele disse que a situação da pandemia estava melhor e que os serviços já estavam retornando, o que poderia favorecer os informais que precisavam dessa renda do trabalho.

Logo depois, Paulo Guedes disse que poderia voltar a pagar o Auxílio Emergencial caso a situação da pandemia piorasse novamente. Como dito, os números mostram que a situação piorou de fato. Agora, falta saber se há alguma chance de o programa voltar também. Ainda não há nada definido quanto a isso.

Pelo que se sabe até este momento, o Governo Federal ainda não deu nenhum tipo de declaração oficial sobre o tema ainda. Então não dá para saber se o Auxílio Emergencial vai voltar ou não. De acordo com informações de bastidores, o mais provável é que esses pagamentos não voltem agora.

Menos fechamentos

Vale lembrar que a situação da pandemia agora é diferente daquela que vimos em 2020 e mesmo em 2021. É que agora entende-se que existem muito menos fechamentos do que tivemos em meses anteriores.

Então isso pode acabar fazendo com que o Governo não retome o Auxílio Emergencial. Afinal de contas, sabe-se que boa parte dos informais que não estavam conseguindo trabalhar em anos anteriores, agora estão podendo fazer isso.

Carnaval é exemplo

Mas isso não é uma regra. O exemplo do carnaval seria uma prova de que alguns trabalhadores informais certamente encontrarão dificuldades nos próximos meses. Isso porque várias cidades estão cancelando a festa por causa da pandemia.

Capitais como Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Recife e Olinda já cancelaram oficialmente o carnaval de rua. Ambulantes que trabalham nesses locais terão portanto muito menos possibilidade de renda nas próximas semanas.

Auxílio Brasil deve seguir

O que está decidido mesmo é que o Governo Federal está focado no Auxílio Brasil. O programa que está substituindo o antigo Bolsa Família deverá fazer o seu terceiro pagamento ainda neste mês de janeiro.

A questão aqui é que nem todo mundo que precisa vai encontrar vaga nesse programa. De acordo com o Ministério da Cidadania, serão cerca de 18 milhões de vagas para mais de 30 milhões que estão precisando dessa ajuda agora. Pelo menos são esses dados mais atualizados que temos do Cadúnico neste momento.