Com preguiça de cozinhar? Aprenda a fazer um rápido arroz frito com omelete japonesa

Essa receita é para os dias de preguiça. Aproveitando o arroz do dia anterior que ficou na geladeira e alguns poucos ingredientes é possível fazer uma refeição de restaurante japonês. A receita do site Panelinha serve uma omelete bem fininha sobre o arroz e ainda pode acompanhar um delicioso molho de mel e vinagre. É rápida, fácil e garantia de sabor no jantar.

Confira e bom apetite!

INGREDIENTES

2 ovos

2 xícaras (chá) de arroz cozido

2 colheres (chá) de gergelim branco

2 colheres (sopa) de shoyu (molho de soja)

óleo a gosto

sal a gosto

folhas de miniagrião para servir

MODO DE PREPARO

1. Descasque e passe a cenoura pela parte grossa do ralador.

2. Numa tigela pequena, quebre um ovo de cada vez e transfira para um prato fundo – se um estiver estragado você não perde a receita. Bata bem com um garfo para misturar as claras com as gemas e tempere com uma pitada de sal.

3. Leve uma frigideira grande antiaderente ao fogo baixo. Quando aquecer, regue com 1 colher (chá) de óleo e coloque os ovos batidos. Mantenha em fogo baixo sem mexer até a omelete começar a firmar nas bordas e no centro, por cerca de 3 minutos – a ideia é que ela fique fininha mesmo, como uma panqueca sem dourar.

4. Com uma espátula de silicone vá dobrando a omelete sobre ela mesma até formar um rolinho. Transfira para um prato e reserve.

5. Mantenha a frigideira no fogão e aumente o fogo para médio. Regue com 1 colher (chá) de óleo e coloque a cenoura. Tempere com uma pitada de sal e refogue por 2 minutos até murchar. Acrescente mais 1 colher (sopa) de óleo, junte o arroz e o gergelim. Deixe fritar por cerca de 12 minutos, mexendo de vez em quando, até ficar levemente tostados e soltinhos – não mexa demais para não quebrar os grãos. Enquanto isso, aproveite para preparar o molho.

6. Assim que os grãos de arroz estiverem soltinhos e sequinhos, acrescente o shoyu e mexa por mais 1 minuto para incorporar o sabor. Divida o arroz em dois pratos e sirva com a omelete fatiada, o molho de mel e vinagre e folhas de miniagrião.

PARA O MOLHO DE MEL E VINAGRE (OPCIONAL)

INGREDIENTES

1 colher (sopa) de mel

1 colher (sopa) de vinagre de arroz

3 colheres (sopa) de óleo

¼ de colher (chá) de óleo de gergelim

MODO DE PREPARO

Num pote de vidro (que tenha tampa), coloque todos os ingredientes, feche e chacoalhe bem para misturar.