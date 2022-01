Com restrições, fiéis celebram Festa de Reis na Igreja da Lapinha

Tradicional no calendário de festas populares, o Dia de Reis é celebrado nesta quinta-feira (6) e considera-se o fechamento da programação natalina. Ou seja, o dia exato para desmontar os presépios e árvores de natal. Os fiéis da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro da Lapinha, começaram o dia com uma alvorada, às 06h, e uma missa em homenagem a data a partir das 8h da manhã.

Por conta da pandemia da covid-19 e do surto de influenza em Salvador, as celebrações estão sendo realizadas com restrições. O desfile de Terno de Reis – tradicional no bairro – foi suspenso pelo segundo ano consecutivo. Diante dos protocolos, novas celebrações só serão realizadas hoje, às 11h e às 18h30. O tema escolhido em 2022 foi “com os Santos Reis, seguimos a verdadeira estrela: Jesus Cristo!”

Ao final de cada miss, os fiéis são convidados a apresentarem as palhas dos presépios, que serão queimadas, como acontece todos os anos.

Igreja da Lapinha antes da primeira celebração do dia (Fotos: Muller Nunes/TV Bahia)





Solidariedade

Durante as missas, a pároquia está arrecadando alimentos não perecíveis e cobertores para as famílias que foram atingidas pelas enchentes no sul e extremo sul do estado.

Festa dos Santos Reis

A Solenidade da Epifania do Senhor, também conhecida como “Dia de Reis”, ou “Dia dos Santos Reis”, comemorado em 6 de janeiro, tem origem na tradição católica que lembra o dia que Jesus Cristo, recém-nascido, recebeu a visita de três Reis Magos: Belchior, Gaspar e Baltazar, vindos do Oriente, guiados por uma estrela. Os três Reis Magos levaram a Jesus ouro, incenso e mirra, que representam as três dimensões de Cristo: a realeza, a divindade e a humanidade (o óleo da mirra servia para embalsamar os mortos). Tais presentes simbolizam, ainda, o futuro da missão de Jesus.

A intenção dos evangelistas ao mostrar os magos vindos do Oriente foi ensinar que o Cristo veio não apenas para o povo de Israel, mas para todos os povos e nações do mundo. A festa popular – também conhecida como Folia de Reis – foi trazida ao Brasil pelos colonizadores portugueses e até os dias atuais é tradição em regiões como o Nordeste, São Paulo e Minas Gerais.