Com seis ‘publies’, Jade Picon ganha valor equivalente ao prêmio do ‘BBB 22’

A influenciadora Jade Picon foi confirmada no “Big Brother Brasil 22” na noite desta sexta-feira (14) e iniciou sua campanha nas redes sociais. Porém, a irmã de Léo Picon, tem demanda suficiente para conseguir seu próprio milhão sem participar do reality.

De acordo com o Youtuber, a loira fatura cerca de R$250 mil por cada publicidade que faz em seu perfil no Instagram. “E assim Jade Picon fez R$250 mil antes de dormir. Boa noite”, disse seu irmão em julho de 2021 ao flagrar a irmã gravando um produto.

Jade precisaria de apenas seis ‘publies’ para conseguir R$1,5 milhão, valor do prêmio do reality show. Porém, pelo histórico dos famosos no camarote, sua maior ambição em entrar no jogo seria pela exposição, que já começou a fazer efeito. A influenciadora saiu da casa dos 13,9 milhões de seguidores no Instagram e já conseguiu os 14 milhões.