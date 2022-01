Combinação perfeita: saiba como fazer arroz de forno com legumes para o jantar

A sobra do arroz pode ser transformada em diversas delícias gastronômicas. Um das opções é o famoso arroz de forno, que pode ser combinado com legumes. Aproveite o que tem na geladeira para preparar um delicioso prato para o jantar.

A receita do site Panelinha ensina a fazer a receita do prato, que serve até quatro porções. O tempo de preparo é de até 2h.

3 xícaras (chá) de arroz cozido

1 abobrinha

1 cenoura

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

2 xícaras (chá) de leite

1 ½ colher (sopa) de farinha de trigo

1 ½ colher (sopa) de manteiga

½ colher (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) de farinha de rosca caseira

noz-moscada ralada na hora a gosto

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

manteiga para untar o refratário

1. Pré-aqueça o forno a 220 ºC (temperatura alta). Unte com manteiga um refratário oval de cerca de 20 cm X 30 cm, com capacidade de 1,5 litro.

2. Lave, descasque e passe a cenoura pela parte grossa do ralador. Com uma escovinha para legumes, lave a casca da abobrinha sob água corrente e seque bem. Descarte as pontas e corte a abobrinha em quartos, no sentido do comprimento.

3. Numa panela média, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cenoura, tempere com uma pitada de sal e refogue por 2 minutos até murchar. Polvilhe a farinha e mexa por 1 minuto – essa mistura de manteiga com farinha vai engrossar o molho.

4. Retire a panela do fogo e adicione todo o leite de uma só vez, misturando bem com um batedor de arame para dissolver os gruminhos de farinha. Volte a panela ao fogo alto, tempere com sal e noz-moscada a gosto. Assim que ferver, diminua o fogo para médio e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando com uma espátula, até engrossar.

5. Transfira o bechamel com cenoura para uma tigela grande para amornar. Enquanto isso, prepare as abobrinhas.

6. Leve uma frigideira grande ao fogo médio para aquecer. Regue com o azeite e disponha os pedaços de abobrinha, um ao lado do outro, com a parte cortada para baixo. Deixe dourar por cerca de 2 minutos de cada lado.

7. Transfira a abobrinha dourada para a tábua, tempere com uma pitada de sal e corte cada quarto em fatias rústicas de 3 cm, com cortes diagonais.

8. Acrescente o arroz cozido ao bechamel com cenoura, junte ¾ de xícara (chá) do queijo parmesão ralado e misture bem. Transfira para o refratário untado e nivele com a espátula. Disponha os pedaços de abobrinha na superfície do arroz, apertando delicadamente para ficarem com as pontinhas para fora.