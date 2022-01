Começou a Festa Boteco da Above no Big Brother Brasil 22. O show desta sexta-feira (28) é comandado pelo cantor Ferrugem, que, ao subir no palco, envolveu os fãs com um repertório para lá de diversificado.

De Red Hot Chilli Peppers a Ludmilla e músicas autorais, o cantor envolveu os brothers, que movimentam a pista de dança. Confira abaixo os primeiros registros da festa: