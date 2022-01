Comeu demais nas festas de fim de ano? Aprenda a fazer uma salada colorida para jantar

Com o fim das tradicionais festas de fim de ano, é hora de fazer o “detox” e comer coisas mais leve. A salada é a opção mais buscadas nesses momentos, mas isso não significa uma refeição com menos sabor e sustância. Cenoura, pepino, beterraba, alface, tomate e até ovo de codorna completam a deliciosa receita de salada colorida do site Panelinha. Fácil, rápida, deliciosa e super leve. Serve até quatro porções.

1. Lave as folhas de alface em água corrente. Transfira as folhas para uma tigela com 1 litro de água e um bactericida da sua escolha. Deixe de molho por 15 minutos. Enquanto isso, prepare os outros ingredientes.

3. Lave e seque os tomates, o pepino, a cenoura e a beterraba. Corte os tomates ao meio. Corte o pepino ao meio, no sentido do comprimento e, com uma colher de café, raspe e descarte as sementes. Fatie cada metade em meias-luas. Descasque e corte a cenoura ao meio, no sentido da largura. Corte cada metade em fatias e as fatias em tirinhas. Descasque e, com um fatiador de legumes, faça tirinhas da beterraba (se preferir, passe pela parte grossa do ralador).