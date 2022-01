Comeu demais? Saiba como desinchar após festas de final de ano

Ainda de acordo com a nutricionista, outra dica valiosa refere-se à diminuição do consumo de carboidratos: “Quando retornar aos hábitos saudáveis, principalmente nesse período pós-festas, tire do cardápio frituras, açúcares e bebidas alcoólicas. Pelo menos durante uma semana elimine todo e qualquer alimento industrializado, ultraprocessado e que contenha sódio na sua composição. Tente fazer uma alimentação mais limpa com frutas, verduras, proteínas e ovos”.