Os usuários podem alterar o idioma do sistema no Windows 11. Você tem permissão para adicionar teclados com vários idiomas, pacotes de idiomas e layouts regionais ao sistema. No entanto, você precisa saber alguns pontos sobre isso e está relacionado à sua chave de produto. Não perca nada no tutorial e eu cobri importantes […]

A postagem Como alterar as configurações de idioma do sistema no Windows 11 apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks