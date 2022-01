A data e a hora do seu PC com Windows 11 estão configuradas incorretamente? Embora a interface do usuário do Windows 11 possa ter sido completamente renovada, é mais fácil alterar a data e a hora no Windows 11. Existem vários métodos para alterar a data e a hora no Windows 11. Você pode usar o aplicativo Configurações, Prompt de Comando, PowerShell , […]

O post Como alterar data e hora no Windows 11 apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks