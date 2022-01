Hoje em dia, muitos aplicativos vêm com o modo escuro. Isso permite que os usuários usem aplicativos à noite sem forçar a vista. Para usuários que preferem trabalhar à noite em seus computadores, ter o modo noturno / escuro ativado pode ser uma boa ideia. Muitos aplicativos foram introduzidos com esse recurso, e um desses aplicativos é o iTunes. Mais cedo, […]

A postagem How To Turn On iTunes Dark Mode apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks