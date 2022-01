Os widgets eram populares no Windows 7, mas a Microsoft decidiu eliminá-los no Windows 8. Os widgets costumavam ser onde você podia colocar o relógio, calendário, quebra-cabeça e outros widgets úteis na área de trabalho do Windows 7. A Microsoft não tentou reintroduzir os gadgets depois que eles foram removidos no Windows 8. Na versão mais recente […]

O post Como colocar o relógio na área de trabalho no Windows 11 apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks