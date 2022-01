O erro Critical Process Died é um código de erro BSOD que você pode encontrar no Windows 11. Esse código de erro pode travar seu sistema e fazer com que ele não funcione corretamente. Você pode encontrar esse erro devido a bugs aleatórios, problemas de memória, aplicativos maliciosos em seu sistema, atualizações de sistema corrompidas, arquivos corrompidos do Windows, arquivos desatualizados ou […]

O post Como corrigir erro de processo crítico morto no Windows 11 apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks