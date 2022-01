Como cortar ou reduzir gastos em 2022

Cortar ou reduzir gastos não é uma tarefa simples, mas que é possível. No Brasil, o ano foi encerrado com 74,5% das famílias endividadas, o que significa que as pessoas estão adiando ao máximo pagar suas contas, com a crise financeira no país.

Neste cenário, mesmo que você ainda precise adiar suas contas, é preciso que você reveja seus gastos do dia a dia, para se livrar de uma vez por todas de dívidas e ter uma vida financeira saudável.

Compras por impulso

Você já deve ter visto um promoção imperdível de algum produto, certo? Seja no mercado na modalidade atacado ou aquela roupa em promoção. Saiba que essas são estratégias de marketing e se você quer cortar gastos não são uma boa opção.

Antes de sair comprando, a primeira pergunta que você deve se fazer é se de fato precisa daquele item ou não. Além disso, mesmo se você precisar compare preços e se a diferença não for tão grande compre o item em outra hora e com mais planejamento.

Para ter uma vida financeira saudável planejamento é a palavra de ordem.

Cortar os gastos no mercado

Calma, não queremos te incentivar a passar fome, de maneira nenhuma. A recomendação aqui é evitar comprar muitas “besteiras” ou itens que vão estragar na sua geladeira.

Por isso, deve-se fazer uma lista de itens essenciais e só gastar o que for realmente necessário e não desperdiçar. Quando estamos com fome, a tendência é que gastemos muito mais no mercado, por isso, como antes de sair.

Renegociar plano de celular e internet

Se você tem um plano de internet e celular você pode tentar renegociar os valores junto a sua operadora, caso não consiga um acordo, uma outra opção é cotar em outras. Essa é uma boa maneira de cortar e reduzir os seus gastos.

Mas cuidado com planos que exijam fidelidade, já que se você encerrá-los antes do período acordado em contrato, poderá ter que pagar uma multa, que varia de operador para operadora e do tempo que falta para encerrar o contrato!

Cortar serviços que você não utiliza

Sim, se você assina o Netflix e não assiste nada, está é uma dívida que está “sobrando” na sua vida financeira. Outras dívidas nesta mesma situação podem ser academia ou qualquer assinatura de um serviço que não é mais útil, ou não útil o suficiente para ser mantido.

Essa decisão de cortar os serviços aqui são individuais e só a própria pessoa pode analisar o que dispensável.

Negociar sua dívida

Quando você tem um dívida sem ser negociada e você não está pagando a tendência é que os juros façam o valor virar uma bola de neve, por isso, vá atrás de todas as empresas que você deve e melhore seu score de uma vez por todas.

Embora pareça que você está aumentando suas contas, você está cortando gastos, no caso, os juros que poderiam se acumular.