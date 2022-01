Como cuidar da saúde em período de férias?

Manter uma boa relação entre férias e saúde mental é um caminho muito promissor. Afinal, assim é possível renovar as energias e se sentir mais preparado para novos desafios de um novo ano de trabalho ou estudos.

Mas, como aproveitar o momento de descanso para cuidar da mente? Como desacelerar? Ou ainda, como encontrar motivação para o pós-férias? É sobre isso tudo que discutimos neste texto! Acompanhe!

Como manter uma boa relação entre férias e saúde mental? Confira algumas práticas!

São diversas as práticas que podem ajudar na relação entre férias e saúde mental. Isso porque o momento de pausa anual é muito importante para renovar as energias e encontrarmos novos caminhos promissores para serem seguidos.

Sendo assim, atente-se às nossas sugestões e já estabeleça uma rotina interessante para você:

1. Desligue-se do seu trabalho o máximo possível

A gente sabe que, especialmente se você for empreendedor, desligar-se totalmente do trabalho pode ser algo complicado. É como se sempre houvesse alguma coisinha a mais para ser feita. Faz parte.

No entanto, é fundamental que durante as férias você se desligue o máximo que puder. Caso contrário, poderá se sentir sobrecarregado no trabalho após o seu retorno. Por isso, respeite as suas férias e a sua saúde mental! Desligue-se e descanse.

2. Invista em hobbies

Esta dica pode parecer muito óbvia, mas, quando falamos sobre ela, queremos que você compreenda que, nas férias, nós podemos até conhecer novos hobbies. Isso mesmo!

Afinal, sempre é um bom momento para descobrir uma nova paixão, certo? Por isso, experimente novas atividades e descubra o que você ama – isso pode tornar as suas férias mais felizes e motivadoras.

3. Tire um momento para descansar sem sentir culpa

Não sinta culpa por descansar. Muitas vezes, a relação entre férias e saúde mental fica abalada porque as pessoas acham que estão erradas em descansar. E isso é uma inverdade.

Você não precisa ser produtivo e ativo o tempo inteiro. Pode e deve descansar de vez em quando. Caso contrário, novamente estaremos diante do esgotamento mental causado pela sobrecarga. Fique atento!

4. Pratique hábitos saudáveis

Invista em hábitos saudáveis durante as suas férias. Foque em cuidar da sua saúde física, apostando em um cardápio leve, mas saboroso; investindo em exercícios prazerosos, como uma corrida na praia; descansando um sono reparador; etc.

Quanto mais você prioriza esses hábitos saudáveis, mais animado se sentirá para retornar às atividades. Afinal, se você apenas esgotar as energias dormindo mal, bebendo álcool demasiadamente e consumindo muitos alimentos pesados, poderá se sentir desgastado na hora de voltar das férias.

5. Faça os seus planos e trace as suas metas

Pensar no futuro é uma ótima forma de garantir um equilíbrio entre férias e saúde mental. Isso porque você estará se preparando para novos dias desafiadores, criando margem para se sentir motivado e focado nos seus sonhos.

6. Avalie a sua saúde mental de maneira geral

Por fim, procure avaliar como está a sua saúde mental de forma geral. Você tem se sentido muito estressado? Ansioso? Pense sobre isso e busque formas de lidar com as suas emoções de um modo mais saudável, como por exemplo, apostando na psicoterapia.

Você merece esses cuidados nas suas férias. Afinal, você batalha o ano inteiro. 😉