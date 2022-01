Como é que o “Fortaleza” regressou à elite do futebol brasileiro?

“Fortaleza” é uma equipe que raramente tira as suas estrelas do céu, mas por vezes produz jogos brilhantes. Toda ela resultado de jogos de hoje pode encontrar no site de estatísticas desportivas. Agora esta equipe é um participante estável na Série A, mas nem sempre foi esse o caso. O clube chegou à elite do campeonato brasileiro em 2018. Foi quando foi mais forte do que todos os concorrentes e terminou merecidamente na primeira posição. A diferença em relação ao concorrente mais próximo foi de 9 pontos. Isto demonstra que nessa época a equipe foi visivelmente mais forte do que os outros clubes.

Em geral, não se poderia dizer que “Fortaleza” tenha sido o favorito nesse campeonato. No entanto, a equipe mostrou resultados estáveis ao longo de toda a distância. Isto levou ao fato de, na classificação, estar, embora não muito, à frente dos seus concorrentes. Através da classificação real resultado de jogos pode de hoje observar no site de estatísticas desportivas. Todos os jogos desta equipa são aqui abordados em pormenor.

Mesmo no final da época, após o clube ter conquistado o primeiro lugar, continuou a jogar com confiança. Esta foi uma boa base para o sucesso futuro. Na Série A, a equipa no início era um médio confiante, e depois começou a lutar por lugares na zona da Taça Libertadores.

Qual foi a razão do desempenho da equipe?

Em 2018, muitos dos concorrentes diretos desta equipe não jogaram bem. Por exemplo, “Ponte Preta” ou “Vila Nova”, por isso em tabela da Série B a equipe sempre pareceu confiante, notavelmente mais alta do que muitos outros clubes. Entre outras razões pelas quais “Fortaleza” terminou em primeiro lugar no campeonato, é digno de nota:

A grande forma de muitos líderes. Em primeiro lugar, devemos destacar Gustavo. Ele marcou 14 gols nesta campanha, muitos dos quais foram vitórias. Em grande parte graças às ações produtivas do avançado, a equipa marcou repetidamente pontos. Uma interação bem coordenada entre os jogadores. Em campo, eles pareciam uma equipe. Graças a isto, a equipa não cometeu erros, jogou com confiança. Teve um impacto positivo na sua posição. O progresso de jovens jogadores talentosos. Por exemplo, Soriano teve uma boa época.

Tudo isto levou ao facto de que no tabela brasileiro da Série B esta equipe era visivelmente mais elevada do que os seus rivais. As épocas seguintes mostraram que este resultado não foi um acidente. A estabilidade do “Fortaleza” distingue das outras equipes, que muitas vezes jogam mal na elite após vencerem a Segunda Divisão. Este clube foi capaz de se estabelecer na competição e alcançar algum sucesso na mesma.