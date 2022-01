Conseguir escolher uma boa vaga de emprego pode ser um grande desafio. Mas, ao mesmo tempo, quando não fazemos uma boa escolha, podemos nos deparar com a frustração no trabalho e até mesmo com o estresse.

Por isso, embora você possa estar ansioso para começar um novo trabalho, respire fundo e analise as oportunidades com calma. Assim você aumenta as chances de ter um bom resultado no seu novo emprego.

E para lhe ajudar nessa análise, fizemos este guia com diversas dicas simples. Acompanhe para ficar por dentro delas!

Como escolher uma boa vaga de emprego?

Não existe um grande segredo. Para escolher uma boa vaga de emprego é necessário praticar o autoconhecimento e sair em busca de algo alinhado com as suas perspectivas, valores e objetivos.

Afinal, trabalhar em uma empresa que tem ideias completamente contrárias às suas pode gerar um grande conflito interno. Por isso, avalie com cuidado e sempre respeitando quem você é.

1. Reflita sobre quem você é e faça uma autoanálise

Comece fazendo a sua autoanálise. Busque entender quais são os seus pontos fortes e fracos com relação ao trabalho.

Além disso, saiba escutar aqueles desejos mais intrínsecos. Qual o tipo de trabalho que desperta amor em você? Qual é o seu maior desejo? Você saberia dizer se existe um sonho profissional dentro de você?

Pensar sobre esses questionamentos pode lhe ajudar a ter uma visão mais assertiva na hora de escolher uma boa vaga de emprego.

2. Analise as oportunidades no mercado de trabalho

Com as respostas dos questionamentos acima em mão, é hora de sair em busca de oportunidades. Faça uma lista com todas aquelas vagas, disponíveis na sua região, que despertaram algum tipo de interesse em você.

Neste momento, não há necessidade de já avaliar minuciosamente a oportunidade para escolher uma boa vaga de emprego. Mas sim, tenha apenas informações objetivas de cada vaga, como nome da empresa, carga horária, cargo ofertado, etc.

3. Contate profissionais que trabalham nas empresas que você almeja

Se você sentir liberdade, cogite entrar em contato com profissionais que trabalham nas empresas que estão ofertando as oportunidades encontradas. Você pode fazer isso por meio do LinkedIn, por exemplo.

Assim você poderá saber um pouco mais sobre a cultura da empresa e os valores que ela carrega.

Converse de um modo descontraído com essas pessoas e assim você conseguirá absorver informações muito interessantes. Apenas tenha o cuidado de não ser invasivo, ok?

4. Pesquise sobre as atribuições da cada vaga

Pesquise bastante sobre as atribuições esperadas dentro dos cargos que estão sendo ofertados. Isso diminui as chances de você fazer uma escolha baseada apenas no salário, por exemplo.

Afinal, você pode sofrer com a temida “superqualificação” em alguns casos, e assim, pode acabar se frustrando com a oportunidade.

Portanto, estude a fundo antes de escolher uma boa vaga de emprego.

Lembre-se de que um cargo não precisa ser eterno

Na hora de escolher uma boa vaga de emprego, não fique pensando que o “resto da sua vida” você fará a atividade escolhida. Não é assim que funcionam as coisas.

Nós sempre podemos mudar, crescer e se desenvolver profissionalmente. Lembre-se disso e não deixe que essa angústia atrapalhe a sua tomada de decisão. 😉