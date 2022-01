A internet tem sido responsável por facilitar e agilizar uma série de processos, que podem ser feitos de forma muito eficaz e direta pela rede, sem a necessidade de deslocamento.

Uma dessas facilidades é a possibilidade de fazer boletim de ocorrência online, facilitando o processo de reportar um crime e encaminhar a tranquilidade mental que o BO pode dar para quem, por exemplo, teve seus documentos perdidos em um assalto.

Cada estado tem seu modelo e sua plataforma para o registro dos boletins de ocorrência pela internet, e os processos podem ser um pouco diferente para cada caso, tanto no que diz respeito ao tipo de ocorrência que pode ser indicada online quanto nas etapas da realização do boletim.

Neste texto, vamos trazer tudo o que você precisa saber sobre como fazer boletim de ocorrência online e quais são as características dos estados de cada uma das regiões brasileiras, para você entender como fazer boletim de ocorrência online.

Questões gerais de como fazer boletim de ocorrência (BO) na internet

Independentemente do seu estado, apenas pessoas maiores de 18 anos podem registrar um boletim de ocorrência online. Além disso, é necessário ter os documentos válidos e não ter pendências com a Justiça Eleitoral.

É obrigatório registar um endereço fixo, um número de telefone e um endereço de e-mail, que sejam válidos. Com essas informações em mãos, você poderá começar a fazer o boletim de ocorrência online de forma facilitada

Norte

O Acre e o estado de Roraima têm uma lista de crimes aceitáveis bem extensa, com exceção apenas para crimes cometidos por menores, casos envolvendo armas de fogo ou qualquer tipo de explosivo e o roubo de veículos.

Tanto no Amazonas como no Amapá e em Rondonia, é possível registrar furto e perda de documentos e acidentes que não geraram vítimas. Mas no Amazonas também é possível registrar casos de abandono de lar, crimes contra idosos e outras questões domésticas.

Em Tocantins, existe uma lista de procurados e é possível registrar pessoas desaparecidas pela internet. Além disso, roubo e extravio de documentos também podem ser registrados pela internet.

Nordeste

No Alagoas, na Bahia e no Ceará, é possível registrar o furto e o extravio de documentos. Na Bahia, é possível registrar o desaparecimento de pessoas, enquanto no Ceará é possível registrar denúncias de injúria e casos de crimes domésticos.

O mesmo é possível no Maranhão, na Paraíba e em Pernambuco, com o detalhe de que em Pernambuco também é possível registrar acidentes sem vítimas. Os três estados permitem apontar o desparecimento de indivíduos de forma online.

O Piauí é um dos poucos estados do Brasil que não permitem o registro de furto de documentos de forma online, apenas extravio. Mas lá, é permitido fazer registros de desaparecimentos e acidentes sem vítimas.

O Rio Grande do Norte segue os mesmos padrões do Acre. E no Sergipe, é possível registrar furto e extravio de documentos e a criação de um código IMEI para registrar e controlar roubo ou furto de aparelho celular, além de oferecer a possibilidade de consultar objetos encontrados que estão sob custódia.

Sul

No Paraná, você pode registrar pela internet quando seus documentos ou a placa de seu veículo forem roubadas ou extraviadas. Além disso, desaparecimentos e acidentes de carro que não gerem vítimas podem ser registrados pela internet.

Já no Rio Grande do Sul, é possível registrar uma série de questões, desde o extravio de documentos até a furto de animais e a perturbação da paz. É uma das delegacias online mais ricas do Brasil!

Por fim, em Santa Catarina é possível fazer os mesmos procedimentos do que no Paraná e registrar casos de ameaça, difamação, injúria e calúnia. Nesse estado é possível fazer denúncias anônimas.

Sudeste

A Delegacia Online do Espirito Santo só permite o BO de extravio de documentos, enquanto Minas Gerais permite que se registre em casos de furto. Além disso, os mineiros podem registrar desaparecimentos e fazer denúncias de danos simples – um caso raro no País.

No Rio de Janeiro, existe um modelo diferente. Ele permite que se faça o BO para roubo ou extravio de documentos. Para outros crimes, é possível fazer um pré-registro, que deve ser confirmado com o comparecimento à delegacia.

Por fim, São Paulo oferece um serviço bem rico na Delegacia Eletrônica do Estado, com o oferecimento de todos os itens citados na lista de outros estados, reunindo crimes que não precisam o comparecimento físico de quem fará o BO.

Centro-oeste

Tanto o Mato Grosso como o Mato Grosso do Sul oferecem a possibilidade de registrar furto e extravio de documentos. No MS existe uma ferramenta para auxiliar na localização de pessoas desaparecidas.

Em Goiás, é possível registrar o roubo ou extravio de documentos, o desaparecimento de pessoas e acidentes sem vítimas. O processo pode ser realizado na Delegacia Virtual do Estado.

Procure o sistema de seu estado para ver exatamente como ele funciona. Os processos são muito intuitivos e, sabendo o que é possível em sua região, você saberá como fazer um boletim de ocorrência online.