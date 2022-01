A amizade humana com cachorros é algo muito importante pra milhões de brasileiros, que tratam com muito carinho e amor os bichos e recebem muita atenção como retorno. Fazer brinquedos para cachorros é uma maneira de aprofundar essa relação.

Os brinquedos para cachorros podem criar momentos de interação divertidos entre o humano e o animal e ajudam muito na saúde e no bem estar do animal, que vai melhorar seu foco e sua felicidade. Por isso, é fundamental ter essas peças estimulantes.

Com materiais baratos ou reciclados e com pouco esforço, você poderá criar brinquedos estimulantes e divertidos, que vão gerar muita alegria nos seus amigos de quatro patas. Por isso, muitas pessoas querem saber como fazer brinquedos para cachorros.

A seguir, confira algumas variações interessantes de brinquedos para cachorros que você fazer agora mesmo em casa, com pouco custo e muita criatividade. Seu cachorro vai amar o resultado.

Alimentação estimulante

O cachorro domesticado pode ter uma rotina alimentar tediosa e que não estimula seus instintos. Ele vai comer naturalmente em seu pote de sempre e seguindo uma rotina, mas sua experiência vai ser envolvida em tédio e ele provavelmente engordará demais.

Ele vai preferir muito mais se existir um desafio divertido para sua diversão. Você pode fazer uma bola ou algum artefato cheio de comida e com pequenos furos. O cachorro vai precisar desbravar esse desafio para comer.

Uma garrafa PET pode ser reutilizada com esse objetivo. Com pequenos furos, o seu cão vai precisar de muita inteligência e algum esforço para encontrar a melhor maneira de se alimentar. Essa experiência vai ser muito estimulante.

Com muito pouco, será possível gerar um bem-estar duradouro e uma alegria constante nos momentos de alimentação. Seu companheiro vai sentir que está realmente caçando e batalhando por seu alimento.

Brinquedos de força

Quem tem um cachorro grande, sabe que o animal tem uma grande necessidade por exercitar os músculos do corpo inteiro e gerar uma condição divertida e estimulante. Isso porque esse tipo de atividade é muito comum para animais que não são domesticados.

Algo simples como uma corda pode divertir muito o seu animal e permitir que ele bote essa energia para fora! Mas você pode se inspirar e fazer um cabo de guerra divertido, para que os dois tenham momentos de diversão.

Brinquedos que estimulam a força também são importantes para a saúde dentária dos animais, já que a mordida pode ficar muito fragilizada sem exercícios e brincadeiras como essa. Temos sempre que lembrar que os animais são caçadores por natureza.

Esse brinquedo pode ser muito divertido para ambos e seu cãozinho vai passar horas brincando de cabo de guerra. Isso é uma ótima saída para animais que estão com ansiedade ou incomodam muito de noite, eles precisam gastar energia!

Pneu para morder

Seguindo na linha do anterior, esse brinquedo pode ser ótimo para quem tem um jardim espaçoso e um cachorro grande e forte. Sabe aquele pneu velho que está atirado em um canto e não tem utilidade nenhuma?

Prenda-o em uma árvore com uma corda bem resistente e estimule seu cachorro a morder, se pendurar no pneu e utilizar aquela peça como uma opção de distração e teste de força.

Ele vai adorar correr e pular pelo meio do pneu. Ou então, vai se balançar no ar, com os dentes presos no pneu. Cães grandes têm muita força em suas gengivas e, para a saúde do animal, esse tipo de desafio é fundamental.

Opções para cachorros pequenos

Os últimos exemplos são ótimos para cães grandes, com muita força e energia. Mas você também pode fazer brinquedos incríveis para os menorzinhos! Nesses casos, é fundamental utilizar bastante cores e cheiros fortes, para chamar a atenção do animal.

Isso porque, naturalmente, o brinquedo para o cão menor será pequeno, então precisa chamar a atenção de outras formas. Muitas pessoas fazem centopeias de tecidos, utilizando cores bem vibrantes e atrativas.

Isso vai permitir que um cão pequeno estimule os mesmos sentidos utilizados pelos maiores nas brincadeiras anteriores, de uma forma segura e proporcional para seus tamanhos.

Além disso, é importante lembrar que cães pequenos costumam ser mais sensíveis, portanto, cargas muito fortes não são aconselhadas. Mas, mesmo assim, eles precisam e devem ser estimulados com brincadeiras!

As ideias acima funcionam como um ponto de partida para você que quer saber como fazer brinquedos para cachorros. Agora, você pode utilizar sua criatividade e adaptar essas dicas para encaixar nas necessidades e na personalizada de seu camarada.

Pense sempre que o brinquedo atraente para cães é aquele que consegue estimular mais de um sentido e promover uma experiência completa e atraente, que gere diversão e promova a estimulação da musculatura e dos instintos dos animais.

Você não vai precisar ter gastos absurdos e nenhuma dessas ideias vai tomar muito do seu tempo, portanto qualquer um é capaz de fazer um brinquedo divertido e maravilhoso para o seu cão, basta uma boa dose de criatividade.