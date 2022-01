Como fazer café gelado? – Notícias Concursos

O calor promove muitas mudanças nas nossas rotinas, e uma delas é a relação com o café, bebida quente que não casa muito bem com o verão. Mas existe uma solução para isso: fazer café gelado.

Existem várias opções de café que podem refrescar e manter a cafeína no dia a dia, sem perder nada, mesmo com o calor! Além disso, o café gelado pode ser uma saída refrescante e saborosa para quando o calor começar a incomodar.

Desde o café natural até receitas doces e muito saborosas casam muito bem com opções geladas. Nesse texto, confira algumas opções de café gelado e como fazer bebidas deliciosas que sejam muito agradáveis para os dias mais quentes.

Preparo natural

A forma mais comum e fácil de fazer café gelado, e que você pode reproduzir agora mesmo na sua casa, é mantendo o preparo natural do café, o de sua preferência, e dando um tempo para a bebida chegar à temperatura ambiente.

É uma boa opção para quem gosta do sabor natural do café e não quer perder nada no processo de gelar o produto. Nesse método, a bebida será consumida exatamente da maneira como saiu do filtro.

Gelo e açúcar – o básico saboroso

Agora, se você quer uma bebida bem gelada e com notas adocicadas bem proeminentes, que combinam muito com o verão, a melhor pedida é passar o café e resfria-lo com pedras de gelo.

Um pouco de açúcar vai garantir que a bebida mantenha seu sabor, mesmo quando o gelo começar a derreter e diluir um pouco do café. É uma solução rápida para quem quer beber café, mas precisa de uma saída refrescante.

Cold Brew (infusão fria)

Um dos métodos mais modernos e interessantes que aas principais cafeterias do Brasil e do mundo utilizam é o Cold Brew. É uma forma de infusão em que o café é produzido com água gelada e colocado na geladeira.

A infusão leva de 10 a 15 horas, portanto demanda muita paciência. Mas o resultado é incrível! O sabor do café é completamente diferente, com notas que jamais são sentidas em um café passado de forma normal.

Café gelado com leite

Uma opção muito saborosa e cremosa para beber café gelado é com leite, muito gelado! O resultado será um delicioso drink de café que vai combinar muito bem com os dias de verão.

Com o café já resfriado, misture com um copo de leite bem gelado. A proporção do café para o leite depende muito de sua preferência quanto a força do café. A dica é provar e definir o sabor preferido pra você!

O café gelado com leite vai ficar ainda mais gostoso se você misturar a bebida com um pouco de chocolate em pó, ou algumas gotas de essência de baunilha. Esses extras vão saborizar e aromatizar ainda mais sua bebida.

Café gelado com sorvete

Sabe o que fica melhor do que leite com o café? Um sorvete muito saboroso! Escolha seu sorvete preferido e complete um copo de café gelado com a sobremesa. A cremosidade e o frescor do sorvete vão se misturar com o sabor do café.

Se você quiser aproveitar ao máximo a união entre café e sorvete, você pode pegar algumas colheres de café forte e misturar na receita de milkshake de chocolate. A bebida vai ganhar muito em sabor e vai ter as maravilhosas características do café.

Uma boa opção é bater no liquidificador 1 xícara de chã de leite gelado e a mesma medida de café gelado e 4 bolas do seu sorvete de chocolate preferido. Depois, bote sua calda de preferência em um copo transparente, decorando e embelezando, e sirva a bebida ainda bem gelada.

Café gelado com limão e hortelã

Essa é a receita de café gelado mais refrescante do mundo! Você vai misturar um pouco de café e um pouco de limão com sua bebida. Coloque ½ xícara de café, ½ meia colher de chá de açúcar e adicione de 3 a 6 folhas de hortelã e as raspas de ½ limão em uma coqueteleira com bastante gelo.

Misture tudo muito bem para incorporar o açúcar e sirva em um copo gelado. Essa bebida é muito saborosa e rica, com toques muito refrescantes e que vão ajudar você a lidar até com os dias mais quentes do verão.

O café combina muito bem com sabores cítricos, portanto bebidas com sucos de laranja e limão são sempre bem-vindos. Você vai incorporar o frescor desses sucos com a riqueza do café, o que gera um resultado incrível para o verão.

Essas são algumas opções que podem salvar até o mais quente dos dias! O café é uma bebida muito versátil e combina bem com diferentes sabores e texturas, portanto sinta-se à vontade e experimente com outras opções!

O importante é seguir as suas preferências e procurar uma maneira de consumir a cafeína desejada sem passar calor. Se é possível criar uma opção refrescante e saborosa, melhor ainda.