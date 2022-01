Como fazer Soro Caseiro da maneira mais simples possível

As chuvas, o uso de ventilador e as variações no clima fazem do verão um período muito propenso para resfriados leves e pequenos problemas respiratórios como rinite e sinusite. E o soro caseiro é um grande aliado na hora de lidar com esses problemas.

É uma opção que qualquer um pode fazer em casa, de forma rápida e fácil, e pode ser usado para limpar as vias aéreas e auxiliar a entrada de ar nos pulmões. Apesar de ser um processo simples, muitas dúvidas existem sobre como fazer um soro caseiro.

Mas essa não é a única utilidade para soro caseiro. Ele é uma ótima opção para casos de diarreia, em que há desidratação e outras situações que podem pedir uma reposição de líquidos, já que isso é fundamental para a saúde do corpo.

Existem algumas proporções que devem ser seguidas para garantir que o líquido esteja próprio para o uso no corpo humano. Nesse texto, confira o passo a passo de como fazer o soro caseiro, com algumas utilidades importantes dessa receita.

Primeiro passo: água limpa

Para fazer soro caseiro é fundamental que seja usada uma água limpa. Por isso, sempre utilize água filtrada ou compre água mineral, que terá as condições ideias para a aplicação, já que ela é bem limpa e controlada.

Segundo passo: sal e açúcar

Além da água, os únicos ingredientes utilizados serão sal de cozinha e açúcar refinado. Qualquer um pode ser usado, desde que esteja limpo e tenha uma boa conservação antes do uso, para garantir que esteja em bom estado.

Terceiro passo: as medidas

Para 1 litro de água mineral, filtrada ou fervida, adicione 20g de açúcar (uma colher de sopa) e 3,5g de sal (colher de chá). Isso vai garantir que o soro tenha os sais necessários para fazer a reposição de líquidos e promover a limpeza desejada.

É muito importante ter cuidado para não passar a medida de sal, já que esse componente do soro caseiro pode aumentar o nível de desidratação em casos de pessoas que vão utilizar o líquido para repor nutrientes e hidratar o corpo.

Quarto passo: mistura e conservação

Com essas medidas em um recipiente, misture tudo muito bem, para garantir que seja um soro bem equilibrado e com todos os nutrientes desejados em toda a água. Esse líquido pode ser bebido várias vezes ao dia, por meio de pequenos goles.

O soro caseiro é seguro e mantém seus componentes vivos por até 24 horas, portanto é fundamental fazer e utilizar o produto de forma constante durante um dia e, caso precise no dia seguinte, refazer a receita.

Ajuda na hidratação

O soro caseiro é fundamental para quem está com diarreia e começa a sentir os primeiros sintomas da desidratação, que é natural nesses casos. O líquido é muito mais eficiente do que a água na reidratação nesses casos, por conter altos níveis dos nutrientes.

Os sais perdidos nessa situação não são percebidos diretamente pelo nosso corpo na mesma hora, mas os efeitos da desidratação são muito graves e é importante garantir a hidratação correta antes que sintomas mais graves comecem a se manifestar.

É importante frisar que o soro caseiro é uma boa solução para quando não há o soro pronto em casa. Mas o produto comprado nas farmácias é muito mais eficaz nesses casos e não existe o risco de haver um cálculo errado nas medidas.

Isso porque, como já foi falado anteriormente, nesse caso é muito importante não exagerar no sal. O excesso desse componente aceleraria o processo de desidratação e deve ser evitado a todo custo, sob pena de agravar a situação!

Limpeza das vias aéreas

O mesmo serve para quem quer fazer uma limpeza do sistema respiratório. Mas quando não há o produto pronto, o soro caseiro é uma ótima opção para auxiliar durante uma crise de rinite ou sinusite.

As crises noturnas podem ser muito nocivas para a qualidade do sono e uma limpeza no nariz vai garantir um conforto grande. Por isso, fazer soro caseiro neste momento é uma ótima opção.

Contraindicações

Existem, é claro, contraindicações para o uso do soro caseiro. O líquido não deve ser usado com bebês pequenos, já que os corpos deles são muito sensíveis e não comportam os mesmos níveis de sais e nutrientes que adultos.

Além disso, por contar com uma grande quantidade de açúcar, pessoas diabéticas devem evitar essa mistura, que pode provocar um excesso de glicose no organismo e prejudicar a saúde do paciente.

Por fim, caso a diarreia dure por mais de 24 horas, é fundamental que se vá ao médico e procure uma ajuda especializada, já que o soro é uma solução para curto prazo e não serve para um processo de desidratação longo.

O soro caseiro é uma opção rápida e muito eficaz para quem está com sintomas de desidratação ou precisa fazer uma limpeza nasal. A grande vantagem é que todo mundo tem os ingredientes e é capaz de fazer esse soro.