Como fazer uma boa introdução de redação para o Enem

A introdução da redação para o Enem tem por função apresentar ao leitor o tema, a tese e os argumentos que o autor irá defender ao longo do texto. Ela mostra a ideia central acerca do tema, a problematização, assim como as ideias-chave que serão exploradas nos parágrafos de desenvolvimento.

Para construir uma boa introdução, é necessário considerar que o texto aborde a questão mais geral de que trata o tema e mobilize elementos para delimitar a problematização do texto, as questões relacionadas ao contexto social que o autor irá explorar ao longo da produção.

Embora seja frequente a afirmação de que é difícil iniciar a escrita de um texto dissertativo-argumentativo, o que falta ao escritor é conhecer algumas formas de contextualização para a introdução de seu texto, modelos que serão apresentados neste “post”, e o que é a tese.

Estrutura da introdução de redação Enem

Primeiramente, é importante compreender que a introdução da redação para o Enem apresenta alguns elementos fixos em sua forma. Assim, respeitada a inclusão de tais elementos na redação, o autor terá mais chances de produzir um texto claro e objetivo.

A apresentação de um bom parágrafo introdutório deve conter:

Contextualização: o elemento a partir do qual o autor apresenta o tema ao leitor.

No geral, se localiza na parte inicial do parágrafo, e serve para introduzir o tema, para situar o leitor acerca do tema no tempo e no espaço.

Tese: o ponto de vista a ser defendido ao longo da redação pelo autor.

É a problematização, a opinião do autor acerca do tema. O autor a constrói com base na ideia mais ampla posta pelo tema, e se propõe a sustentá-la ao longo do texto.

Ideias-chave/objetivos: a parte da tese que sinaliza ao leitor quais pontos centrais da problematização serão abordados nos parágrafos de desenvolvimento.

A forma mais comum de construir esta parte é apresentar uma ideia de causa e consequência ou enumeração, mas seu formato pode variar bastante, a depender de como o escritor quer relacionar as ideias presentes nos dois parágrafos de desenvolvimento.

Exemplos de contextualização para redação do Enem

Entre os vários tipos possíveis de contextualização para a redação do Enem, abaixo são colocados alguns modelos com exemplos.

Alusão histórica

Neste modelo de contextualização, o autor inicia o texto a partir da apresentação de um fato histórico que tenha relação com o tema e que possa ser comparado a realidade discutida no texto. Se bem selecionado, o repertório dá credibilidade ao texto e contextualiza o tema para o leitor.

Exemplo:

Citação

Para iniciar o texto com tal elemento, é preciso apresentar fatos, dados estatísticos, pesquisas, leis, entre outros. Para tanto, caso o autor opte por utilizar tal forma de contextualização, é necessário citar a fonte da informação, do contrário cometerá plágio em seu texto.

Exemplo:

Contestação

Iniciar a redação desse modo é possível a partir da apresentação de uma informação e contraposição em face da realidade. Ou seja, o autor pode iniciar o texto apresentando uma informação que se mostra divergente do contexto social e contrariá-la.

Exemplo:

Definição

Definir uma ideia, um processo, uma situação, um fato em relação ao tema é uma das ações de escrita que os vestibulandos mais utilizam na introdução das redações do Enem.

Além de ser a forma mais fácil de apresentar o tema, é também a maneira mais direta e simples de relacionar os fatos à tese.

Exemplo:

