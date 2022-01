Como fazer uma horta em casa

Nos últimos anos, cresceu muito o interesse de montar uma horta em casa. É uma maneira muito gostosa de ter frutas, legumes e temperos frescos e muito saborosos diretamente em sua casa, de forma controlada e prazerosa. Além disso, o processo de montar e cuidar de uma horta em casa pode ser muito agradável e relaxante. É um projeto para as horas livres que é perfeito para fazer em casal ou com os filhos, que vão aprender muito com toda a experiência!

Mas muitas pessoas deixam de fazer uma horta em casa porque não sabem por onde começar ou porque acham que o projeto será muito complexo. Mas todo mundo pode fazer uma horta com algumas dicas e seguindo algumas regras básicas.

Por isso, neste texto, vamos trazer para você quatro dicas fundamentais sobre como fazer horta em casa e vamos indicar alguns pontos que vão garantir que tudo será feito em segurança e que vai entregar resultados incríveis.

Separe um espaço bem iluminado e ventilado

A primeira etapa na hora de fazer uma horta em casa é escolher um lugar que seja condizente com o projeto e que entregue as condições perfeitas para a plantação dos produtos desejados. Esse lugar será o ponto de partida.

Mas não existe uma regra única para essa seleção! Lugares com muito acesso ao sol e vento são prioritários, mas nem todos tem o mesmo acesso, e não há problema nisso. Existem soluções ótimas para quem tem pouco espaço.

Se em sua residência não tem muito sol, ou o espaço físico é pequeno, faça uma horta com mudas que sobrevivam muito bem nessas condições. O manjericão é uma ótima opção, já que é uma planta versátil e vai sobreviver se tiver acesso ao sol por apenas 4 horas diárias.

Escolha plantações condizentes com o seu espaço e seu conhecimento

Seguindo a primeira dica, sempre existe uma solução que vai se encaixar perfeitamente com o espaço dedicado para sua horta! As condições do espaço e dos materiais que vão estar a sua disposição vão mudar muito a direção de sua horta.

Se você está começando uma horta e essa é a sua primeira experiência com esse tipo de trabalho, compre e plante mudas já prontos, e escolha temperos como manjericão, alecrim, orégano e coentro.

Essas opções são muito fáceis de cuidar e garantir o crescimento qualificado das plantas. Com muito pouco trabalho você terá ervas muito saborosas para temperar carnes, molhos e caldos.

Com mais experiência, você pode começar a plantar suas próprias sementes. As melhores opções nesse caso são Rúcula e salsinha, já que essas sementes têm plantio direto e vão crescer de forma fácil e consistente.

Essas decisões deverão ser tratadas junto com uma análise do espaço disponível para o plantio. Se você vai fazer horta em casa com um espaço menor, e com apenas 4 horas por dia de sol, uma semente pode não ser a melhor ideia.

Agora, se espaço não é um problema e você tem tempo para cuidar e garantir o crescimento das plantas, você poderá entrar em projetos mais arriscados e complexos. Tudo começa por uma boa pesquisa.

Avalia as opções para montagem da horta

Existem muitas maneiras de organizar uma horta, e o espaço também será determinante nestes casos. Você pode usar vasos, plantar em jardineiras ou optar por modelos de plantação vertical.

Antes de decidir, pense no seguinte: como eu vou conseguir aproveitar ao máximo o sol que tenho disponível para a plantação? Existem centenas de dicas na internet para hortas caseiras, com diferentes modelos para a horta.

Um exemplo muito bom é a criação de uma estrutura de madeira que permita a colocação de vasos e mudas de forma vertical: isso será ótimo se você tem apenas uma parede com sol constante e precisa aproveitar esse espaço.

Se você quer fazer uma horta em casa, o espaço é cada vez menos uma desculpa válida. Felizmente, existem muitas opções viáveis e com um pouco de criatividade você vai encontrar a solução perfeita para você

Cuidado na hora de regar

Cada planta tem necessidades diferentes de água e precisam de um cuidado único nesse sentido. Portanto, antes de selecionar suas plantações, analise as necessidades de suas opções.

Se você terá dificuldades para regar constantemente suas mudas, então escolha uma que precise de menos água. Se, por outro lado, o seu ambiente é muito úmido, selecione com isso em mente.

Uma dica importante para saber qual a hora certa de regar sua horta: coloque um palito de madeira enfiado na terra. Quando achar que é novamente a hora de regar suas plantas, olhe o palito. Se ele estiver seco, regue imediatamente. Se estiver molhado, sua planta não precisa de água.

Essas quatro dicas passaram os fundamentos de como fazer uma horta em casa. Esse ponto de partida vai dar para você a tranquilidade e o direcionamento necessário para ter plantas e temperos frescos e saborosos em sua casa.

Clique e Confira outras Dicas Incríveis