Como identificar e o que fazer?

Identificar o esgotamento no trabalho é importante para que medidas cabíveis sejam tomadas e o indivíduo não acabe adoecendo física e psiquicamente por conta disso.

Afinal, qualquer pessoa está sujeita a vivenciar um episódio de esgotamento, e é de suma importância prevenir o problema e remediá-lo para que haja mais qualidade de vida no trabalho.

E partindo desses pontos, fizemos este guia com o intuito de tentar auxiliar você, mesmo que um pouquinho. Acompanhe para saber mais!

Como identificar o esgotamento no trabalho?

Para identificar o esgotamento no trabalho é necessário atentar-se aos sinais que o seu corpo e a sua mente têm apresentado. Veja alguns dos sintomas:

Cansaço excessivo, mesmo depois de uma boa noite de sono.

Preocupação constante.

Sensação de que nunca consegue finalizar todo o trabalho.

Sentimento de improdutividade.

Irritabilidade e estresse constantes.

Crises de choro e ansiedade.

Falta de perspectiva no trabalho.

Sensação de peso ao pensar no trabalho e nas obrigações.

Entre outros sintomas multifatoriais.

O que fazer para lidar com o esgotamento no trabalho?

Existem algumas ações que, quando colocadas em prática do jeito certo, podem ajudar a minimizar os impactos do esgotamento no trabalho e assim restabelecer a qualidade de vida do indivíduo. Veja algumas dessas ações:

1. Entenda qual o motivo da sobrecarga e tente diminuir a quantidade de trabalho

Procure entender os motivos pelos quais o esgotamento no trabalho está fazendo parte da sua rotina. Você tem excesso de trabalho? Excesso de função? Está com dificuldades para lidar com algum colega ou com o chefe? Pense sobre isso.

Procure, também, diminuir a quantidade de carga de trabalho. Para isso, comece a delegar mais funções e busque o suporte na sua equipe de colegas, a fim de diminuir o peso que possa estar caindo sobre você.

2. Comece a dizer “não” com mais frequência

Muitas vezes, o esgotamento no trabalho aparece por conta de o indivíduo não conseguir dizer “não” para o chefe ou para os colegas. Aprenda a respeitar os seus limites e não fique aceitando tudo em prol do outro.

3. Não fique querendo ser perfeito ou agradar a todos

Agradar a todos é impossível, e absolutamente desnecessário – já dizia Ana Suy. Então, por que focar em querer ser o colega ou o colaborador perfeito, sendo que essa perfeição nunca existiu e nunca existirá? Pois é!

Sendo assim, comece a se concentrar mais nas suas obrigações e suas próprias metas, e não apenas no que os outros podem querer que você atinja ou faça.

Afinal, você não é obrigado a agradar todas as pessoas, ainda mais o tempo todo! Isso pode sobrecarregar a sua mente e o seu corpo. Cuidado.

4. Faça psicoterapia e inclua hábitos saudáveis na rotina

A psicoterapia é um caminho muito promissor para lidar com o esgotamento no trabalho. Por meio dela você pode encontrar os seus motivos para o cansaço excessivo, além de aprender a lidar melhor com as suas emoções.

Já os hábitos saudáveis podem lhe ajudar a ter mais saúde física e disposição mental, melhorando a sua vida como um todo. Para isso, pratique exercícios, alimente-se bem e cuide do seu sono com muito carinho. Você merece esses cuidados. 😉