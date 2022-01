Como impulsionar a saúde mental?

A campanha do Janeiro Branco nas empresas pode ser uma excelente maneira de impulsionar a saúde mental dos colaboradores.

Isso porque hoje sabemos a importância de cuidar da saúde mental de toda e qualquer pessoa. Sem esse equilíbrio emocional, a tendência é que a produtividade, a qualidade de vida e o bem-estar dos indivíduos sejam afetados.

Por isso, elencamos algumas práticas que podem ajudar você a investir nessa campanha na sua empresa. Veja abaixo!

Como investir no Janeiro Branco nas empresas?

O Janeiro Branco nas empresas é uma campanha que visa trazer um olhar atento à saúde mental e ao bem-estar do indivíduo nesse sentido. A seguir apresentamos algumas práticas que podem ser interessantes para atingir esse resultado:

1. Promova palestras sobre a importância dos cuidados com a saúde mental

As palestras sobre saúde mental são um bom ponto de partida para determinadas discussões. Às vezes, os colaboradores estão tão “mergulhados” na rotina corrida que sequer percebem os sinais de que é um bom momento para pensar na saúde mental.

Por isso, a conscientização por meio de palestras é uma boa pedida.

2. Desenvolva materiais de apoio sobre o assunto

Desenvolva materiais visuais de apoio que possam fortalecer as ideias passadas nas palestras. Por exemplo, faça cartazes e folders sobre o assunto. Você poderá entregar para os seus colaboradores, ou até mesmo enviar folders digitais por e-mail.

3. Motive os seus colaboradores com benefícios

Invista na ideia trazida pelo Janeiro Branco nas empresas por meio de benefícios oferecidos aos colaboradores. Planos de saúde, por exemplo, são excelentes.

4. Analise como pode melhorar o bem-estar da equipe

Veja como você pode melhorar o bem-estar da equipe de uma forma geral. Para isso, certifique-se de estabelecer um bom ambiente de trabalho para todo o seu time, priorizando conforto, segurança e qualidade de vida.

5. Analisar se há sobrecarga de trabalho

Sempre fique de olho se há a presença da sobrecarga de trabalho na rotina dos colaboradores. Caso haja é o momento de implementar pausas mais inteligentes e delegar melhor as funções.

Afinal, a ideia do Janeiro Branco nas empresas não deve permanecer apenas no primeiro mês do ano. Mas sim, deve perpassar os doze meses como um todo.

6. Incentivar hábitos saudáveis

Incentive o seu time a buscar hábitos saudáveis para os mais diversos âmbitos de suas vidas. Por exemplo, por meio de palestras você pode apresentar a importância de uma rotina de sono; atividades físicas; alimentação saudável e assim por diante.

Quanto mais informações sobre uma vida saudável você oferecer, melhor será para todo mundo. Mas lembre-se de fazer isso de forma consistente e interessante, e não por meio de slides vazios e pouco chamativos, hein?

7. Demonstrar acolhimento e escuta

Demonstre estar aberto para acolher e ouvir o seu time. Muitas vezes os indivíduos podem estar se sentindo sobrecarregados, e sequer se sentem à vontade para falar com você sobre isso.

Portanto, demonstre empatia e essa abertura para escutar as angústias dos seus liderados. Pois isso também faz parte do processo da campanha de Janeiro Branco nas empresas.