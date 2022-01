Para montar um planner semanal de qualidade é preciso ter um método de organização. Isso quer dizer que não basta listar as suas atividades de uma maneira completamente aleatória, pois as chances de isso funcionar são mais baixas.

Por isso, neste texto nós trouxemos um passo a passo super simples de como montar o seu planejamento semanal e assim atingir mais produtividade, qualidade de vida e resultados. Acompanhe!

Como montar um planner semanal?

São diversos os métodos de organização que vemos por aí. Por exemplo, há quem se garanta apenas com a organização diária, ao invés da semanal ou mensal. E tudo bem.

Porém, muitas pessoas podem se “perder” em suas tarefas se não souberem o que fazer de segunda a sexta. Afinal, podem acabar acumulando um monte de atividade para os últimos dias da semana.

Sendo assim, veja o nosso passo a passo abaixo e comece a elaborar a sua organização:

1. Comece visualizando tudo o que deve ser feito no mês – isso mesmo!

Antes de dividir as tarefas ao longo da sua semana, talvez seja interessante ter uma visão geral do seu mês, não é mesmo?

Mas, por que isso seria importante? É simples: Se você tem que entregar X relatórios até o fim do mês, poderá dividir essa quantidade por 4 semanas. E só depois será mais fácil dividir por dias, de segunda a sexta.

Simples, não acha?

Portanto, comece anotando, seja em uma planilha ou em um papel, quais são as demandas do mês para, em seguida, dividir essa quantidade por semanas. Com esse mapeamento você poderá prosseguir para o segundo passo.

2. Entenda qual a sua capacidade de desenvolvimento diário

Depois de ter a visão geral dos seus trabalhos mensais, é hora de começar a montar um planner semanal propriamente dito.

Para isso, você deverá entender a sua real capacidade de desenvolvimento diário. O que isso quer dizer na prática? Mensure o tempo que você leva para executar cada atividade.

Assim, saberá quantas tarefas poderão ser feita durante um expediente. Anote essa informação.

3. Elabore um planner que considere as suas pausas e descansos

Com as informações acima em mãos, é hora de começar a montar um planner semanal. Para isso, anote as atividades que, dentro do tempo disponível, poderão ser executadas com qualidade, dia após dia.

Entretanto, considere incluir as suas pausas e descansos no seu planner. Vale colocar 15 minutos de descanso no meio da manhã e incluir o horário do almoço.

4. Deixe um período aberto para potenciais imprevistos

Lembre-se de incluir um tempo para potenciais imprevistos. Afinal, não dá para fechar a sua agenda semanal sem cogitar que um ou outro probleminha pode surgir, não é mesmo?

Caso nada de inesperado aconteça, use esse tempo para adiantar um trabalho do dia seguinte. 😉

5. Vá remodelando o que for necessário

Sempre que necessário, remodele o seu planner semanal. Isso quer dizer que, com o passar dos dias, você poderá excluir uma atividade, adiantar outra (caso sobre tempo) e assim por diante.

O importante é ter uma visão qualificada de tudo que tem de ser feito – e não trabalhar de maneira aleatória.

Boa organização para você!