Como o desenvolvimento de criptomoedas afeta os cassinos online

A tecnologia Blockchain continua sendo um dos tópicos mais populares do setor de serviços financeiros e continuou a se espalhar rapidamente nas áreas financeira e de identidade digital nos últimos anos. Em sua curta existência, a tecnologia deixou de ser uma inovação para ser um mecanismo que é muito usado por grandes corporações, governos e organizações públicas. Isso nos diz que, no futuro, essa tecnologia tem potencial para se desenvolver ainda mais.

Tendências e perspectivas para os jogos de azar

Os analistas preveem que, até o final de 2023, o crescimento do mercado global de jogos de azar poderá ultrapassar US$ 500 bilhões de dólares. O setor de jogos de azar é difícil de regulamentar e até mesmo o cassino Vulkan, que obteve as licenças apropriadas, não pode garantir cem por cento de transparência. Blockchain resolverá este problema e ajudará o setor a alcançar um outro patamar. As principais características da tecnologia são: a transparência e o mais alto grau de proteção dos dados recebidos.

A correção de dados requer um código único, que é fornecido e verificado pelo sistema. Os cassinos online baseados em Blockchain, ou criptocassinos, apresentam um acompanhamento rigoroso de todas as transações monetárias.

Um sistema distribuído de armazenamento de dados garante que os dados recebidos estejam localizados em vários dispositivos e não possam ser alterados. Uma vez que os dados estão disponíveis publicamente para os participantes do sistema, é fácil fazer uma verificação cruzada, o que garante um jogo justo aos usuários.

O Blockchain é utilizado pelos jogos de azar de várias maneiras. Por exemplo, fichas que são baseadas nesta tecnologia são oferecidas em cassinos online, e em outros casos os jogadores têm a possibilidade de realizar transações com criptomoedas. Qualquer uma das opções é atraente para os clientes, o que aumenta sua confiança no estabelecimento.

Ao usar carteiras para suas criptomoedas, os usuários podem permanecer completamente anônimos. Nos últimos anos, o número de criptocassinos que começaram a aceitar as moedas digitais como método de pagamento alternativo aumentou significativamente.

Características da Tecnologia

As especificidades das apostas e pagamento de ganhos usando o blockchain aumentam a transparência de todo o processo de circulação de dinheiro em cassinos, aumentando a credibilidade dos clientes sobre a transferência de seus ganhos. Para as criptomoedas, as fronteiras entre países e a localização do remetente e do destinatário não precisam ser consideradas, o que não é o caso dos sistemas de pagamento tradicionais.

Outra vantagem significativa é que os pagamentos são feitos diretamente e sem intermediários, e por isso são significativamente mais rápidos.

O uso de contratos inteligentes em transações de dinheiro enriquecerá a funcionalidade das instituições de jogos de azar e permitirá que todos os seus usuários façam verificações em seus algoritmos.

Isso eliminará um dos principais aspectos negativos da indústria de jogos de azar – a desconfiança que os jogadores têm em um software totalmente gerenciado por terceiros, que são capazes de aumentar a sua vantagem ao apertar de um botão.

Muitos estabelecimentos de jogos de azar online operam dessa forma e não há como os jogadores saberem se eles são honestos ou não. O uso da tecnologia cripto aumenta muito a confiabilidade desse setor.