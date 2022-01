Para pedir um aumento para o chefe é necessário se preparar com antecedência. Sem esse preparo, o pedido poderá acontecer de maneira “solta” e talvez sequer faça sentido para o seu gestor.

Por isso, neste artigo unimos algumas práticas que podem ser eficientes na hora de solicitar esse aumento. Acompanhe para saber mais!

Como pedir um aumento para o chefe?

Antes de qualquer coisa, fuja de scripts muito robotizados e prontos que você vê por aí. Isto é, se você encontrar frases de efeito ou textos prontos de como pedir um aumento para o chefe, não pense que isso poderá ser uma boa ideia.

Primeiro porque outro colega de trabalho pode já ter usado determinados argumentos. Segundo porque você poderá estar usando argumentos que sequer fazem sentido para o seu caso. E, obviamente, sabemos que você não quer “queimar” a sua imagem profissional, não é mesmo?

Sendo assim, respire fundo e venha conosco praticar o autoconhecimento antes de pedir um aumento para o chefe:

1. Faça uma autoanálise – quais são as suas qualidades e habilidades?

Faça a sua autoanálise antes de pedir um aumento para o chefe. Afinal, você precisa de bons argumentos para solicitar esse aumento, concorda?

E, para isso, é fundamental que você saiba reconhecer quais são as suas qualidades e maiores habilidades.

Avalie o que você tem de bom para oferecer à empresa. E não fique focando apenas no “mínimo”, hein? Por exemplo, se você acha que a organização é motivo de pedir aumento, saiba que não é bem assim! Afinal, ser organizado no trabalho é, convenhamos, o mínimo.

2. Analise também os seus resultados no último ano

Além de saber colocar na ponta do lápis quais são todas as suas habilidades e qualidades, saiba também mensurar os seus resultados no último ano.

Quais projetos deram super certo? Em quais setores você ajudou? Pense sobre isso e anote.

3. Marque um horário para conversar com o seu chefe

Depois de fazer toda a sua autoanálise acima, é hora de marcar um horário com o seu chefe. Peça para que ele reserve, ao menos, 30 minutos do tempo dele, pois se trata de algo importante.

Assim você não correrá o risco de ter apenas alguns “minutinhos rápidos” para falar o que precisa.

4. Não use argumentos pessoais para tentar o aumento

Cuidado com os argumentos escolhidos! Usar questões pessoais não é o bastante para pedir o aumento. Afinal, querendo ou não, o seu chefe não está ali para fazer “caridade”. Portanto, saiba usar os pontos certos na hora de abordá-lo.

5. Evite pedir um aumento muito acima da média

Também não caia no erro de pedir um aumento que esteja muito acima da média. Se você pedir um salário que não condiz com o trabalho exercido, a situação poderá ser constrangedora.

6. Prepare-se para uma negociação

Considere que você receberá uma contraproposta. Afinal, o seu chefe poderá ter o ponto de vista dele sobre toda a situação. Portanto, prepare-se para uma negociação na hora de pedir um aumento para o chefe. Assim você vai mais tranquilo e saberá lidar com as “adversidades” do momento.