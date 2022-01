como saber se vou receber o complemento do programa

O Governo Federal deve começar já na próxima semana os pagamentos da terceira rodada do Auxílio Brasil. Pelo que se sabe até aqui, o projeto em questão vai entrar na sua forma turbinada. Dados do Ministério da Cidadania dão conta de que serão cerca de 17,5 milhões de atendidos neste mês de janeiro.

Muita gente não sabe, mas boa parte desses usuários irá receber uma espécie de complemento dentro do Auxílio Brasil. Isso vai acontecer porque o presidente Jair Bolsonaro já prorrogou uma Medida Provisória (MP) que dá esse direito pelo menos até o final deste ano. É o que se sabe até aqui.

Na prática, esse complemento vai ser pago para todas as pessoas que originalmente recebem menos do que R$ 400 no Auxílio Brasil. Como pela lei ninguém pode receber menos do que esse valor, então esses cidadãos ganham esse adicional para que eles consigam chegar nesse patamar mínimo.

Vamos dar um exemplo. Se um cidadão ganha originalmente R$ 80 no Auxílio Brasil. A partir deste ano, ele não vai poder ganhar mais isso. Ele tem que chegar nos R$ 400. Então ele ganha um complemento de R$ 320 para conseguir chegar nessa base mínima de repasses. É isso o que o Governo Federal está dizendo.

Até por isso, dá para dizer que os valores desses complementos irão variar de acordo com cada situação. Quem recebe R$ 100 de Auxílio Brasil vai pegar um complemento de R$ 300. Quem recebia R$ 350 originalmente, agora pega apenas R$ 50. O montante varia de acordo com aquilo que eles ganhavam antes.

Quem já recebe R$ 400

Do mesmo modo, as pessoas que já recebem o Auxílio Brasil de R$ 400 ou mais do que isso não vai pegar nenhum tipo de complemento. Como se sabe, alguns benefícios já estavam recebendo valores mais robustos desde o antigo Bolsa Família.

Como se sabe que esses cidadãos já estão dentro da meta de recebimento, então esses brasileiros não recebem nenhum tipo de adicional. Por outro lado, ninguém vai mexer neles. Eles seguem recebendo o mesmo sem nenhum tipo de alteração.

Na prática, nada muda

O que você precisa saber sobre esse complemento é que ele não muda nada. A ideia dele é apenas fazer com que todo mundo ganhe no mínimo R$ 400. Então na prática, todo mundo fica em uma mesma base.

O que se diz aqui é que não importa se você vai precisar desse complemento e muito menos qual será o valor dele. O que você precisa saber mesmo é que esses repasses serão de, no mínimo, R$ 400.

Calendário do Auxílio Brasil

Recentemente o Governo Federal divulgou o calendário oficial do Auxílio Brasil para este ano de 2022. De acordo com o documento, o primeiro repasse do ano no programa vai acontecer já na próxima semana, no dia 18.

Na ocasião, a Caixa Econômica vai liberar o benefício para as pessoas que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1. A ideia é fazer os pagamentos do Auxílio Brasil sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês.