Com o Google Chromecast, os usuários podem se conectar a monitores sem fio e usá-los com o PC, além de usar monitores fisicamente conectados ao PC. Os usuários podem espelhar a área de trabalho na tela usando o Chromecast. Você precisará de uma tela compatível com Chromecast para usar esse recurso. Para transmitir a área de trabalho do Windows 11 para o Chromecast, você também […]

O post Como transmitir a área de trabalho do Windows 11 para o Chromecast apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks