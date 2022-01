Competição ‘Slam Pandemia Poética’ abre matrículas e convida mulheres e LGBTQIA+

O Slam Pandemia Poética chega a sua 3ª edição, de forma online, com o objetivo de possibilitar a poetas Mulheres e LGBTQIA+, da capital e do interior baiano, as mesmas oportunidades. As inscrições para o projeto podem ser feitas através deste link, até o dia 4 de fevereiro.

Os finalistas concorrem à premiação de R$500,00, R$300,00 e R$200,00, e o público poderá votar para ajudar a decidir qual poesia merece ganhar. O resultado de cada fase da competição será transmitido ao vivo, através do Instagram e promete emocionar público e slammers (poetas de batalha).

Serão 12 classificadas para a disputa, exclusivamente poetas mulheres e LGBTQIA+ da Bahia, e a curadoria será feita por poetas e escritoras de grande relevância no campo literário baiano. A divulgação das competidoras selecionadas será feita ao vivo na primeira live poética do Slam no dia 12 de fevereiro.

Nesta 3ª edição, o projeto conta com o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura (Prêmio Cultura na Palma da Mão/PABB) via Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Veja programação

A partir do dia 14 de fevereiro, às performances poéticas serão disponibilizadas através do canal no YouTube Selo Nsabas, para o público assistir e votar. A cada etapa uma live no Instagram será realizada para divulgar a classificação e receber o júri para um bate-papo sobre suas trajetórias e perspectivas da literatura baiana. Confira programação do Slam Pandemia Poética: