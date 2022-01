Comprou poucas batatas igual ao Tiago Abravanel? Aprenda receita simples de chips

Na última semana, os participantes do Big Brother Brasil passaram por uma situação um tanto engraçada. Os brothers que estavam no Vip acabaram se confundindo e comprando apenas três batatas.

Ao assumir o líder nesta semana, o ator e cantor Tiago Abravanel ironizou a situação afirmando que dessa vez as batatas seriam suficientes.

Quem nunca errou nas compras do mercado, não é? Então, se só sobrou uma batata, aí vai uma receita simples e fácil.

Ingredientes:

Batata média;



óleo;



sal a gosto

Como fazer:

Você vai precisar apenas de uma batata descascada e ralada, daí é só adicionar um fio de óleo, com sal a gosto, na frigideira e modelar do seu jeito. A receita também pode ser feita com batata doce!