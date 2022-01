Concentrix abre NOVOS empregos; veja localidades

A Concentrix, empresa de liderança global no setor de resultados tecnológicos, está oferecendo novas colocações em diversas regiões no Brasil. Confira, abaixo, as ocupações disponíveis e como se candidatar!

Concentrix está realizando novas contratações

A Concentrix, fundada em 1991, nos Estados Unidos, é uma empresa multinacional que oferece serviços de interações e apoio técnico com os seus consumidores, atuando na área de Customer Care e Outsourcing.

Possuindo mais de trinta anos no segmento, a empresa tem como principal atividade diferenciar seus consumidores dos demais, tornando-os competitivos e oferecendo experiências únicas a cada cliente.

Confira as vagas disponíveis para atuar na Concentrix:

Assistentes de Recrutamento;

Engenheiros de Software React Native;

Engenheiro de Software IOS;

Engenheiros de Software Mobile;

Engenheiros de Telecomunicações;

Engenheiros de Software Angular;

Recruiter III – Bilinguie;

IT Service Delivery Specialist;

Gerentes de Qualidade e Treinamento Bilíngue – Inglês;

Gerentes de Call Center Saúde;

Coordenadores de Call Center.

Todas as funções exigem nível superior completo em áreas relacionadas a vaga pretendida, além de cursos de capacitação e experiência anterior comprovada em carteira.

Como realizar a sua inscrição

Para ocupar uma das funções disponíveis, os profissionais que atenderem aos requisitos mínimos deverão realizar sua candidatura online na vaga pretendida através da página de inscrições.

A Concentrix oferece além de salários compatíveis ao mercado, uma série de vantagens, como Home office, assistência médica, horários flexíveis, auxílio academia, convênio com empresas parceiras, auxílio creche, seguro de vida e vale refeição.

