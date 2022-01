Concurso CAIXA 2022: Edital para ampla concorrência não está descartado para este ano

A Caixa Econômica Federal pode abrir um novo edital de concurso público (Concurso CAIXA 2022) em breve com vagas para ampla concorrência. De acordo com informações da estatal, um novo certame poderá ser divulgado caso a validade da seleção de 2014 seja encerrada. A declaração foi dada via redes sociais.

“Após o término da vigência do concurso de 2014 poderá ser realizado um novo concurso público de ampla concorrência”, disse a estatal nas redes sociais.

Em abril de 2021, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF/TO) já concedeu um parecer que permite a publicação de um novo edital. Segundo a decisão do órgão, novas contratações dos aprovados do concurso de 2014 podem ser feitas e prorrogou a validade da seleção até o trânsito em julgado da ação.

Porém, o TRT da 10ª região também decidiu que, caso a Caixa realize novo concurso, ela deve dar prioridade aos concursados de 2014. Ou seja, uma nova seleção pode ser aberta pela estatal. A decisão do TRT ocorreu em análise à Ação Civil Pública (ACP) do Ministério Público do Trabalho, que visa à convocação dos aprovados de 2014.

É importante destacar que apesar das permissões dadas pelo TRT, a CAIXA tem o objetivo de concluir o concurso de 2014 e finalizar a validade do certame, permitindo assim a publicação de editais com vagas apenas para novos candidatos.

Último concurso da CAIXA foi aberto em 2021 somente para deficientes

Em 2021, sem condições de abrir um novo concurso para ampla concorrência, a CAIXA abriu 1.100 vagas para PcDs, sendo mil imediatas e 100 para o cadastro de reserva.

As vagas do concurso foram para técnico bancário tradicional e da área de Tecnologia da Informação (TI). Neste último caso, foram oferecidas 100 vagas imediatas e dez para o cadastro de reserva, no polo do Distrito Federal. As demais oportunidades foram distribuídas por todo país.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisou ter somente o nível médio completo, além de se enquadrar, legalmente, na condição de pessoa com deficiência.

Os salários chegaram R$3 mil, por jornada de trabalho de 30 horas semanais. Com os benefícios, os valores podem chegar a até R$4.486,03. Veja os benefícios:

auxílio refeição/alimentação – R$831,16 (já somado no valor de R$4.486,03)

auxílio cesta/alimentação – R$654,87 (já somado no valor de R$4.486,03)

auxílio 13ª cesta alimentação – R$654,87

auxílio creche/babá – R$502,98

possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;

participação nos lucros e nos resultados;

possibilidade de participação em plano de saúde e em plano de previdência complementar;

possibilidade de participação em programa de elevação da escolaridade e desenvolvimento;

programas de preservação da saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes.

O concurso CAIXA contou com provas objetivas; redação; aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos pretos ou pardos; análise do laudo médico; e procedimentos admissionais.

A primeira etapa do certame (prova objetiva e redação) foi realizada em outubro de 2021. No exame de múltipla escolha, foram cobradas 60 questões, sendo 30 de Conhecimentos Básicos e 30 questões Específicos, com a seguinte distribuição:

Técnico bancário tradicional

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa (dez questões, com valor de um ponto cada);

Matemática Financeira (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Conhecimentos Bancários (dez questões, com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos

Noções de Probabilidade e Estatística (cinco questões, com valor de um ponto cada);

Conhecimentos de Informática (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Atendimento Bancário (15 questões, com valor de um ponto cada).

Técnico bancário de TI

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa (dez questões, com valor de um ponto cada);

Matemática Financeira (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Conhecimentos Bancários (dez questões, com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos

Tecnologia da Informação (30 questões, com valor de um ponto cada).

De acordo com o edital, o candidato, para obter êxito, precisou obter 50% ou mais dos pontos tanto no conjunto da prova quanto em cada conhecimento (Básico e Específico). A redação foi composta por um texto dissertativo-argumentativo, com 100 pontos no total.