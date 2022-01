Concurso CORE – SE encerra inscrições nesta quinta-feira (20)

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Sergipe (Core – SE) encerra inscrições nesta quinta-feira (20). O edital de concurso público tem por objetivo o preenchimento de 04 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades são para os cargos fiscal, contador, auxiliar de serviços gerais e assistente administrativo. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.200,00 a R$ 2.487,64, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 20 de janeiro de 2022, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. O valor da inscrição oscila entre R$ 45,00 a R$ 55,00.

PROVAS

O concurso contará provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais uma prova dissertativa para o cargo de contador. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Realizar atividades relacionadas com atendimento ao público, tais como: • Encaminhar para os setores, efetuar registros profissionais, emitir boletos de pagamentos, negociar débitos, inscrever e acompanhar processos envolvendo inscrição de pessoas físicas e jurídicas. • Acompanhar vencimentos e prazos de validades, transferências, cancelamentos, baixas, registros ativos, inativos e secundários. • Levantar situações profissionais de qualquer natureza quando constar de processos em trâmite no CORE-SE; entre outras atividades.

CONTADOR

Executar rotinas da área de recursos humanos • Executar e/ou orientar os procedimentos de recrutamento e seleção • Executar e/ou orientar rotinas de admissão e demissão de pessoal • Dar suporte e orientação à área de treinamento de pessoal • Orientar funcionários sobre direitos e deveres • Controlar frequência de funcionários • Controlar recepção e distribuição de benefícios (vale transporte, vale refeição, plano de saúde) • Zelar pela completa atualização dos dados dos funcionários • Confeccionar e administrar a folha de pagamento, efetuando registro de novos funcionários; entre outras atividades.

FISCAL

Analisar e instruir procedimentos administrativos de cobrança administrativa e dívida ativa • Realizar visitas externas a pessoas físicas e jurídicas dentro da jurisdição do CORE-SE • Realizar acompanhamento mensal do plano de metas • Realizar atendimento aos profissionais e visitantes na Sede do CORE-SE • Fiscalizar e orientar os representantes comerciais registrados • Efetuar cobrança de multas, anuidades e inscrições de pessoa física e jurídica • Fiscalizar representações clandestinas, efetuando ação e apreensão de materiais; entre outras atividades.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Inspecionar o consumo da água potável (bebedouros) para reposição • Remover o lixo para depósitos e descarga • Limpar vidros de janelas, removendo resíduos, lavando e enxugando manualmente • Limpar recintos e acessórios • Lavar superfícies interna dos banheiros; • Varrer e aspirar pisos • Retirar pó de dependências • Limpar móveis, equipamentos, lustres, luminárias e ventiladores • Limpar paredes, cortinas e persianas • Verificar a quantidade, validade e qualidade de produtos de limpeza • Comunicar ao superior sobre reformas necessárias • Relatar avarias nas instalações • Solicitar ao supervisor a compra de produtos de limpeza; entre outras atividades.

EDITAL 1/2022