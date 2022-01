Concurso CRA – PR 2022 tem banca organizadora definida: EDITAL em breve

O Conselho Regional de Administração do Estado do Paraná (CRA – PR) divulgou que será realizado um novo edital de concurso público em 2022. A banca organizadora definida foi o Instituto Quadrix.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da administração.

A expectativa é para que o edital seja publicado no primeiro semestre de 2022.

Último concurso CRA PR

Realizado em 2018, o Conselho Regional de Administração do Estado do Paraná teve 285 vagas ofertadas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Eram quatro vagas imediatas e as demais vagas para para formação de cadastro reserva.

Você Pode Gostar Também:

Confira abaixo as oportunidades:

Nível fundamental: auxiliar de serviços gerais;

auxiliar de serviços gerais; Nível médio: auxiliar administrativo;

auxiliar administrativo; Nível médio/técnico: secretária;

secretária; Nível superior: analista de sistemas; contador; administrador; e advogado.

Os salários oferecidos foi entre R$1.381,91 a R$4.303,07, acrescidos de auxílio-alimentação no valor de R$836, auxílio-transporte, plano odontológico e plano de saúde, por carga horária de 40 horas semanais, com exceção para o cargo de advogado, que exerceria 30 horas semanais.

Informações do concurso

Concurso: Conselho Regional de Administração do Estado do Paraná (CRA – PR)

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Vagas: a definir

Escolaridade: provavelmente médio e superior

Remuneração: a definir

Inscrições: a definir

Taxa de Inscrição: a definir

Provas: a definir

Edital: 2022