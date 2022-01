Concurso CREF RN 2022: Edital tem banca organizadora definida

No estado do Rio Grande do Norte, o Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região anunciará seu novo edital de concurso público em breve e já confirma a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio do Núcleo Permanente de Concursos, como sua banca organizadora.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da administração.

A expectativa é para que o edital seja publicado no primeiro semestre de 2022.

Último concurso Cref RN

Publicado em 2017 pelo o Instituto Quadrix, o concurso ofertou vagas de nível médio e superior que contou com 05 vagas imediatas e 95 vagas para formação de cadastro de reserva. As oportunidades oferecidas foram para os cargos de auxiliar administrativo; recepcionista; e agente de orientação e fiscalização. Os salários oferecidos na época era entre R$1.200 a R$2.500.

Você Pode Gostar Também:

O concurso contou com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; atualidades; noções de informática; ética e transparência no serviço público; e conhecimentos específicos; mais prova de títulos (caráter classificatório).

Informações do concurso

Concurso: Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região

Banca organizadora: UFRN

Vagas: a definir

Escolaridade: a definir

Remuneração: a definir

Inscrições: a definir

Taxa de Inscrição: a definir

Provas: a definir

Edital: a definir