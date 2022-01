Concurso DPE CE Defensor tem regulamento divulgado

O ano mal começou e as boas notícias não param de surgir.

O regulamento do concurso DPE CE Defensor, que vem sido divulgado desde o segundo semestre de 2021, acaba de ser publicado!

Organizado pela Fundação Carlos Chagas, a expectativa é de que a publicação do edital aconteça em breve.

De acordo com o exposto, a convocação para as provas será feita através de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Ceará ou órgão de imprensa oficial, com antecedência mínima de cinco dias úteis.

No mesmo documento serão indicados o dia e local de prova, bem como horário para comparecimento dos candidatos. Também foram anexados os conteúdos programáticos equivalentes a cada tipo de prova que será aplicada

Conheça as fases do concurso

Conforme apresenta o regulamento, o processo acontecerá em 3 etapas, são elas:

Uma prova escrita preliminar objetiva; Duas provas escritas discursivas; Prova oral; Prova de títulos.

Para garantir a inscrição na etapa seguinte, o candidato deve atingir aprovação na prova anterior.

Após a realização de cada fase, os nomes dos aprovados serão divulgados, juntamente com as respectivas notas, no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Ceará ou órgão de imprensa oficial.

O que compreende cada etapa de avaliação?

A prova escrita preliminar objetiva irá abranger todas as matérias apresentadas no Anexo I, e será elaborada segundo as diretrizes dos artigos 4º e 5º do regulamento. A avaliação terá escala de 0 a 100 pontos;

Quanto as provas escritas discursivas, será uma peça e três questões cada uma, envolvendo as seguintes disciplinas:

I – Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Civil e Direito do Consumidor;

II – Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Processual Penal e Organização da Defensoria Pública.

Para obter aprovação nessa categoria, o concorrente deve atingir uma nota igual ou superior a 40 pontos em cada prova e ter média aritmética igual ou superior a 50 pontos nas duas provas;

Já a prova oral, acontecerá apenas para o candidato que tiver sua inscrição definitiva deferida. A convocação será feita por publicação de edital no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Ceará ou órgão de imprensa oficial;

Para a prova de títulos, seguirão apenas os aprovados na prova oral e, mediante a divulgação dos seus resultados, será informada a data para entrega dos títulos.

Essa fase não tem caráter eliminatório, a nota servirá apenas para compor a média aritmética das avaliações anteriores, para fim de classificação.

Após avaliação dos títulos, e respectiva publicação das notas finais, os participantes terão oportunidade de pedir um recurso junto à organizadora do concurso, caso tenham interesse em revisar as notas.

O resultado final do será apurado depois da análise dos recursos e divulgado no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Ceará ou órgão de imprensa oficial.

Como se destacar em um concurso público?

Ter acesso a um regulamento tão detalhado é um ponto de vantagem para você que já aguardava por essa oportunidade.

Com esse material em mãos, leia tudo com muita atenção, e se atente aos anexos com o programa das matérias que serão exigidas.

Embora muitas informações pareçam repetitivas, essas entrelinhas revelam aspectos decisivos para sua aprovação, portanto, não deixe que nada passe despercebido.

A partir dessa primeira análise, avalie sua aptidão para o cargo pretendido e os conhecimentos que já possui. Defina os pontos que demandem mais atenção, e dedique foco e tempo de estudo a eles.

Crie um cronograma de estudos, respeitando a sua realidade, e priorize o conteúdo mais importante, de acordo com as instruções do regulamento.

Outro ponto a ser explorado é o conhecimento do organizador do concurso. Se conseguir, acesse provas antigas, aplicadas pela banca. Isso te ajudará a entender o tipo de abordagem dado nas questões.

As suas chances são reflexo do seu preparo!

Preserve o entusiasmo e confie na sua capacidade de ser aprovado.

Certamente não é de hoje que você vem se preparando, então, faça desse o seu momento.

