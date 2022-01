Concurso DPE PR 2022: Edital para Defensor sai dia 18! Provas em março!

A Defensoria Pública do Estado do Paraná tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público para o cargo de Defensor (Concurso DPE PR 2022 – Defensor). O novo edital do órgão será liberado na próxima terça-feira, 18 de janeiro. O anúncio foi confirmado a última quarta-feira, 12, pela própria Defensoria.

De acordo com informações da DPE-PR, o edital de concurso vai contar com quatro vagas mais cadastro reserva. Esse quantitativo respeita o limite imposto pela Lei Complementar 173/2020, que limitou a realização de concursos ao preenchimento de cargos já existentes e vagos.

A banca organizadora do concurso já está definida. Está confirmado que o Instituto AOCP irá organizar o certame. As inscrições serão realizadas a partir do dia 19 de janeiro, enquanto os exames objetivos têm previsão de serem aplicados no dia 20 de março.

Regulamento do concurso

Foi divulgado o regulamento do novo concurso DPE-PR para Defensor. O documento do certame consolida as etapas da seleção e requisitos, assim como o aval para a contratação da banca organizadora do concurso. Segundo o regulamento, o número de vagas será indicado pelo defensor público geral e definido após a análise do Conselho Superior da Defensoria Pública. Do quantitativo de vagas, 10% serão reservadas aos deficientes e 10% aos negros.

Você Pode Gostar Também:

A primeira fase do concurso será composta por prova objetiva. Nesta etapa, serão cobradas 100 questões, que serão divididas por quatro grupos (A, B, C e D), sendo os três primeiros com 28 perguntas e o último com 16, conforme disposto a seguir:

Grupo A: Direito Constitucional, Direito da Criança e do Adolescente e Direitos Humanos;

Grupo B: Direito Penal e Criminologia, Direito Processual Penal e Execução Penal;

Grupo C: Direito Civil, Direito Processual Civil e de Direitos Difusos e Coletivos e Direito do Consumidor; e

Grupo D – Direito Administrativo, Princípios e Atribuições Institucionais da Defensoria Pública do Estado do Paraná, Filosofia do Direito e Sociologia Jurídica.

A segunda fase do certame vai contar com duas peças processuais e quatro questões dissertativas, uma de cada grupo de matérias. Nessa etapa, conforme o texto, vai ser permitido a consulta a texto legal, sem anotações e comentários. Haverá ainda, prova oral e análise de títulos, na terceira e quarta fase, respectivamente.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá: Ter nacionalidade brasileira; Ser bacharel em direito; Estar em dia com as obrigações militares; Estar no gozo dos direitos políticos; Contar, na data da posse, com três anos, no mínimo, de prática profissional na área jurídica, devidamente comprovada; Não possuir condenações criminais ou antecedentes criminais incompatíveis com o exercício das funções; Não possuir condenação em órgão de classe, em relação ao exercício profissional, incompatível com o exercício das funções de defensor público; Não possuir condenação administrativa ou condenação em área judicial de improbidade administrativa, incompatível com o exercício das funções de defensor público; Haver recolhido o valor de inscrição fixado no Edital de Abertura; Conhecer e estar de acordo com as exigência contidas no edital do concurso.

O Concurso DPE PR 2022 – Defensor

O regulamento do concurso também traz informações importantes sobre as provas do concurso. De acordo com o documento, as avaliações serão aplicadas em Curitiba (PR). A primeira fase contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 100 questões, divididas em quatro grupos (os três primeiros com 28 questões e o último com 16):

Grupo A – Direito Constitucional, Direito da Criança e do Adolescente e Direitos Humanos;

Grupo B – Direito Penal e Criminologia, Direito Processual Penal e Execução Penal;

Grupo C – Direito Civil, Direito Processual Civil e de Direitos Difusos e Coletivos e Direito do Consumidor;

Grupo D – Direito Administrativo, Princípios e Atribuições Institucionais da Defensoria Pública do Estado do Paraná, Filosofia do Direito e Sociologia Jurídica.

A segunda fase do concurso vai contar com duas peças processuais e quatro questões dissertativas, uma de cada grupo de matérias. Nessa etapa, será permitida a consulta a texto legal, sem anotações comentários.

A terceira fase do concurso terá prova oral, de caráter eliminatório e classificatório. Por fim, a quarta etapa terá avaliação de títulos.

Sobre o órgão

Segundo a Constituição da República, “a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados” (art. 134, caput).

Informações do concurso