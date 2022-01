Concurso FUNDASE RN 2022 tem três bancas na disputa; veja

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso FUNDASE RN 2022) em breve para preenchimento de vagas no seu quadro pessoal efetivo.

O que se sabe neste momento é que três bancas organizadoras estão na disputa pelo certame. O processo de escolha da banca está muito próximo de ser concluído.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos (SEARH), três bancas manifestaram o interesse em organizar o edital: Instituto AOCP, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e Instituto de Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego (Instituto Acesso).

Agora, caberá à comissão organizadora avaliar as propostas e os documentos, para definir a empresa que ficará responsável pelo concurso. A expectativa é que isso ocorra, no máximo, até fevereiro.

O novo edital de abertura do concurso FUNDASE-RN 2021 vai abrir um total de 577 vagas, distribuídas por cinco cargos, conforme consta no processo de escolha da banca, iniciado em setembro de 2021.

Você Pode Gostar Também:

Do quantitativo de vagas, 61 serão destinadas à carreira de analista socioeducativo. A função tem salário inicial de R$3.189,39. Neste caso, as oportunidades serão distribuídas por cargos de diversas áreas de nível superior, sendo eles:

psicólogo (14 vagas em Natal/Parnamirim, cinco em Mossoró e quatro em Caicó);

assistente social (14 vagas em Natal/Parnamirim, cinco em Mossoró e quatro em Caicó); e

pedagogo (09 vagas em Natal/Parnamirim, quatro em Mossoró e duas em Caicó).

O concurso da FUNDASE-RN também vai contar com 420 vagas abertas para o cargo de Agente Socioeducativo (nível superior em qualquer área). O salário inicial é de R$2.286,55. Os aprovados serão lotados em Natal/Parnamirim (250), Mossoró (115) e Caicó (55).

Além disso, serão oferecidas 24 vagas para o cargo de Analista Administrativo. O cargo tem salário de R$3.029,92. Os aprovados serão lotados em Natal/Parnamirim. As vagas estarão distribuídas entre diversos cargos de nível superior: contador (01 vaga); Gestão Pública (11); analista de sistemas (01); Engenharia da Computação (02); arquiteto (01); engenheiro civil (01); nutricionista (01); e bacharel em Direito (06).

Por fim, as demais vagas serão liberadas para os cargos de técnico de nível superior (17) e técnico de nível médio (55), com vagas previstas em Natal/Parnamirim, Mossoró e Caicó. Os salários dos cargos chegarão a R$2.870,90 e R$1.899,31, respectivamente.

O Concurso FUNDASE RN 2022

A abertura do concurso vem sendo estudada há dois anos. No entanto, somente no ano passado foi possível dar início aos preparativos. O principal motivo seria a crise financeira do estado.

Está confirmado, agora, que o concurso da FUNDASE-RN vai contar com provas regionalizadas nos municípios de Natal, Mossoró e Caicó.

A primeira etapa do concurso, a prova objetiva, vai contar com 75 questões, de acordo com o grau de conhecimento de cada nível (médio ou superior).

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa (dez);

Noções de informática (cinco);

Direito Administrativo e Administração Pública (dez); e

Direito Constitucional e Direitos Humanos (15).

Conhecimentos Específicos

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo-Sinase Lei federal nº 12.594/2012 e Direito da Criança e do Adolescente (15); e

Normativas Interna da Fundase Portarias nº 249 e 250/2019 e Ética Profissional (20).

Para ser aprovado, será preciso obter, cumulativamente, 60% ou mais em Conhecimentos Gerais e 60% ou mais na parte Específica. Os habilitados realizarão as demais etapas, de acordo com o cargo.

O cargo de técnico de nível médio vai contar com investigação social e exame toxicológico (caráter eliminatório), enquanto o cargo de agente socioeducativo contará com prova discursiva; investigação social, exame toxicológico, Teste de Aptidão Física (TAF) e curso de formação (eliminatórios). Por fim, para:

agente, analista e técnico de nível superior – discursiva, avaliação de títulos (classificatório), investigação social e exame toxicológico (eliminatórios);

Último edital da FUNDASE RN

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte divulgou um edital de processo seletivo em 2018 para preencher 400 vagas e formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental e superior. Do quantitativo de vagas, 5% foram reservadas aos portadores de deficiência.

De acordo com o edital, as vagas foram destinadas as cidades de Natal/Parnamirim, Caicó e Mossoró. Os cargos oferecidos foram os de Agente Socioeducativo (252 vagas), Assistente social (18 vagas), Pedagogo (9 vagas), Psicólogo (20 vagas), Auxiliar de Serviços Gerais (64 vagas) e Motorista (37 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.247,00 e R$ 1.897,00.

A seleção contou com prova escrita objetiva (para todos), investigação social (para todos) e títulos (somente para nível superior). As avaliações objetivas foram aplicadas em Natal (RN), Caicó (RN) e Mossoró (RN). A prova objetiva de conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, teve duração de 03 (três) horas.

A avaliação de conhecimentos constou de 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha, cada uma com 04 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma correta e abrangeu o conteúdo programático do Edital, sendo: 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.

O edital informava que os aprovados seriam contratados por 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, não ultrapassando até 24 meses. Veja o edital da seleção.

Informações do concurso