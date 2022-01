Concurso Metrofor 2022 tem novidades; confira

O Governador do estado do Ceará, Camilo Santana, voltou a confirmar via redes sociais o novo edital de concurso público do Metrofor 2022. Segundo ele, em breve teremos novidades do certame que está previsto para o primeiro semestre de 2022.

“Em breve, será divulgado edital com o número de vagas, cargos, salários e todas as informações necessárias para a realização da prova”, disse o Metrofor.

Último concurso Metrofor

O Metrô de Fortaleza realizou seu último edital no ano de 2016, na época a seleção trouxe 148 vagas em cargos de nível médio, sob responsabilidade de organização da Universidade estadual do Ceará.

Confira abaixo as oportunidades:

assistente condutor: 52 vagas

assistente controlador de movimento: 13 vagas

assistente operacional – agente de estação: 67 vagas

assistente operacional – administrativo: 08 vagas

auxiliar operacional – manobrador: 06 vagas

assistente técnico – técnico em segurança do trabalho: 02 vagas

Os salários oferecidos oscilavam entre R$943,38 a R$1.388,25, acrescidos de benefícios. Foram aplicadas provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova de títulos; avaliação médica e avaliação psicológica; e treinamento profissional.

O Governador Camilo Santana anunciou outros concursos no estado:

“Aqueles que têm interesse e vontade de ser servidor público, comecem a estudar porque acontecerá em breve. Alguns não aconteceram ainda por conta da restrição federal”, disse Camilo Santana.

Confira abaixo as oportunidades:

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace); Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos; Secretaria do Desenvolvimento Agrário; Procuradoria Geral do Estado (PGE); Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA); Universidade Regional do Cariri (Urca); Universidade Estadual do Ceará (Uece); Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce); Companhia de Água e Esgoto do Estado (Cagece).

Informações do concurso

Concurso: Metrô de Fortaleza

Banca organizadora: a definir …

Vagas: 150

Escolaridade: a definir …

Remuneração: a definir …

Inscrições: a definir …

Taxa de Inscrição: a definir …

Provas: a definir …

Edital: autorizado