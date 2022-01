Concurso MP GO 2022: Saiu o edital com 35 vagas para área de apoio! Até R$8,9 mil

Saiu o edital. O Ministério Público do Estado de Goiás faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso MP GO 2022) para o preenchimento de 35 vagas em cargos de ensino médio e superior. Os aprovados serão contratados em caráter efetivo.

Do total de vagas do concurso, 24 vagas são para o nível médio e 11 para candidatos graduados, de nível superior. Além das chances imediatas, o concurso terá cadastro de reserva, para contratações durante o prazo de validade, que será de dois anos.

As oportunidades do concurso MP GO estão divididas em ampla concorrência, negros e pessoas com deficiência. Os cargos que serão oferecidos são os seguintes:

Tabela de vagas Nível Cargo/Especialidade Vagas Médio Analista Contábil 5 Analista em Edificações / Arquitetura e Urbanismo 2 Analista em Informática 1 Analista em Serviço Social 1 Analista Jurídico 2 Superior Assistente Administrativo 6 Assistente de Informática 3 Assistente Programador 4 Secretário Assistente 11 Total 35

Para nível médio, o salário será de R$4.437,22, enquanto que para nível superior a remuneração é de R$8.912,97 mensais. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Inscrição concurso MP GO 2022

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 31 de janeiro e 07 de março de 2022, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , a organizadora do concurso. A taxa de inscrição do certame custará R$85 para nível médio e R$110 para nível superior.

A taxa poderá ser paga até o dia 8 de março, via boleto bancário. Serão aceitos pedidos de isenção das 10h do dia 31 de janeiro até as 23h59 do dia 2 de fevereiro de 2022.

Provas

O concurso do MP-GO para área de apoio vai contar com diversas etapas, de caráter eliminatório e/ou classificatório, sendo realizadas em Goiânia. As etapas são as seguintes:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Prova Discursiva para os cargos de Nível Superior e Redação para os cargos de Nível Médio, ambas de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação de Títulos, de caráter classificatório; Perícia Médica dos candidatos que se declararem com deficiência, de caráter unicamente eliminatório; e Heteroidentificação dos candidatos que se declararem negros, de caráter unicamente eliminatório.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 1º de maio de 2022, na parte da manhã (nível superior) e tarde (nível médio), da seguinte forma:

provas de nível superior: 8h às 12h;

8h às 12h; provas de nível médio: 15h às 19h.

A prova objetiva terá 60 questões, valendo um ponto cada, e versando pelas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (15); Raciocínio Lógico e Matemático (10); Noções de Informática (5); e Conhecimentos Específicos (30).