Concurso PM MT 2022: Editais para soldado e oficial são divulgados! Até R$8 mil!

Editais publicados. A Polícia Militar do Estado do Mato Grosso faz saber aos interessados a abertura dos editais (Concurso PM MT 2022) para o preenchimento de vagas nos cargos de Soldado, Oficial e Oficial do quadro de Saúde. Os salários chegam a até R$8 mil.

As oportunidades do concurso PM-MT 2022 são oferecidas em cadastro reserva. Ou seja, os profissionais aprovados serão convocados durante o prazo de validade do certame, a depender da necessidade e do orçamento disponível para as nomeações.

O cargo de Soldado requer nível superior completo em qualquer área, com salário inicial de R$3.313,38. No caso de Oficial, a exigência é de nível superior em Direito. Os ganhos da carreira podem chegar a até R$8.411,88. Os aprovados serão contratados pelo regime estatutário, que garante a estabilidade.

Além disso, o edital da PM-MT 2022 conta com oportunidades para oficial do quadro de Saúde. As chances são para as especialidades de Médico (nas áreas de Cardiologia, Cirurgia Geral, Ortopedia e Psiquiatria) e Dentista (nas áreas de cirurgião-dentista e Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial). Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa ter graduação e especialização na área, além do registro no Conselho de Classe Profissional. Os salários iniciais são de R$8.411,88.

Além dos requisitos escolares acima, a PM do Mato Grosso exige idade entre 18 e 35 anos, altura mínima de 1,67m para homens e 1,57m para mulheres e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo com categoria B. A jornada de trabalho será de dedicação integral, incompatível com o exercício de quaisquer atividades públicas ou privadas, exceto nos casos previstos em lei.

Você Pode Gostar Também:

Inscrição concurso PM MT 2022

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso PM-MT 2022 poderão se inscrever no período compreendido entre 12 e 24 de de janeiro de 2022, por meio do site da UFMT (Universidade Federal do Mato Grosso), banca organizadora. A taxa de inscrição do certame vai custar R$120 para soldados e R$200 para oficiais.

Segundo o documento publicado, a isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada por: desempregado ou que receber até um salário mínimo e meio ou ainda aquele que for doador regular de sangue, bem como o voluntário da Justiça Eleitoral ou jurado que atuar no Tribunal do Júri.

Para solicitar isenção, o candidato deverá completar requerimento específico e enviar a documentação comprobatória, de 12 a 14 de janeiro, pelo portal da UFMT.

Provas concurso PM MT 2022

O concurso da PM-MT 2022 para Soldados e Oficiais vai contar com prova objetiva, prova discursiva (para os cargos de oficial); exame médico-odontológico, teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica e investigação documental e funcional. Além disso, os aprovados em todas as etapas ainda serão submetidos ao curso de formação.

As provas objetivas (para todos) e discursivas (somente para oficiais), serão aplicadas no dia 20 de fevereiro de 2022, nas cidades de: Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande.

Soldado

Para o cargo de Soldado, a PM-MT vai cobrar 60 questões, sendo 15 de Língua Portuguesa, três de História de Mato Grosso, três de Geografia de Mato Grosso, três de Física, três de Matemática, três de Química, cinco de Relações Interpessoais, duas de Princípios da Ética e Filosofia, cinco de Noções de Informática, seis de Noções de Gestão Pública e 12 de Legislação Básica.

Oficial

Já a prova de Oficial do concurso PM-MT vai contar com 60 questões, sendo sete de Língua Portuguesa, três de História de Mato Grosso, três de Geografia de Mato Grosso, duas de Princípios de Ética e de Filosofia, cinco de Matemática, seis de Direito Administrativo, seis de Direito Constitucional, seis de Direito Penal, seis de Direito Processual Penal, seis de Direito Penal Militar, cinco de Direito Processual Penal Militar e cinco de Legislação Extravagante e Legislação Policial Militar de Mato Grosso.

Oficial do quadro de Saúde

Por fim, para Oficial do quadro de Saúde, a prova vai contar com 60 questões, sendo sete de Língua Portuguesa, três de História de Mato Grosso, três de Geografia de Mato Grosso, duas de Princípios de Ética e de Filosofia, cinco de Matemática, cinco de Conhecimentos em Saúde Pública, cinco de Fundamentos Básicos de Medicina/Odontologia, cinco de Legislação da Polícia Militar de Mato Grosso e 25 de Conhecimentos da Especialidade.

Para prova discursiva, os candidatos do cargo de Oficial deverão elaborar uma redação. Para TAF, o exame está previsto para o período de 5 a 10 de maio, será constituído pelos seguintes exercícios:

1º dia: Corrida de 12 minutos; flexão na barra fixa (masculino), sustentação isométrica na barra fixa (feminino).

2º dia: Abdominal Remador; Meio-Sugado e Natação.

A validade do concurso da Polícia Militar-MT 2022 (Concurso PM-MT) será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Informações do concurso