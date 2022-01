Concurso POLITEC MT 2022: Sai edital para Peritos com salário de R$13.982,41

Saiu o edital de concurso público para Politec-MT para o preenchimento de vagas nos cargos de Peritos em diferentes áreas. De acordo com o documento publicado, os salários das funções podem chegar a até R$13,9 mil. A banca organizadora do concurso será a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

As oportunidades do concurso POLITEC-MT 2022 são em cadastro reserva, para contratação conforme necessidade. As chances do edital são destinadas as funções de Perito Criminal; Perito Médico-Legista; e Perito Odontolegista.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa do nível superior na respectiva área de atuação, além de registro no respectivo conselho da classe. O salário inicial das carreiras chega a R$13.982,41. As contratações serão feitas sob regime estatutário, o que prevê a estabilidade empregatícia.

A jornada de trabalho, por sua vez, será de 44 horas semanais, mas com a possibilidade de regime de plantão

As oportunidades do concurso são destinadas para as áreas de formação exigidas e permitidas para cada cargo. Veja:

Perito Oficial Criminal: Biologia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação ou Informática, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Fonoaudiologia, Geologia, Química e/ou Farmácia.

Perito Médico-Legista: Medicina e Medicina psiquiátrica.

Perito Odontolegista: Odontologia

Inscrição concurso POLITEC-MT 2022

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no período compreendido entre 12 e 24 de janeiro, por meio do site da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) , a organizadora do concurso.

A taxa de inscrição custará R$200, devendo ser paga até 25 de janeiro. Segundo o edital, serão aceitos pedidos de isenção de 12 a 14 de janeiro.

Provas

O concurso POLITEC-MT vai contar com todas as etapas, podendo elas eliminar ou classificar, da seguinte forma:

Prova Objetiva (eliminatório e classificatório);

(eliminatório e classificatório); Prova de Títulos (classificatório);

(classificatório); Avaliação Psicológica (eliminatório); e

(eliminatório); e Investigação Social (eliminatório).

As provas objetivas do concurso POLITEC-MT serão aplicadas no dia 20 de fevereiro de 2022. O exame contará com 80 questões. A prova contará com blocos de Conhecimentos Básicos (25), Conhecimentos Fundamentais (30) e Conhecimentos Específicos (25).

No exame de títulos, de caráter eliminatório, serão convocados apenas os candidatos não eliminados na objetiva.

A validade do concurso será de dois anos, a contar da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez e por igual período.